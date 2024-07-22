https://ria.ru/20240722/pogoda-1961126774.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 22.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:13
2024-07-22T08:13
2024-07-22T08:13
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850580_0:150:3356:2038_1920x0_80_0_0_c6648b13c6cb08f65b63dc0be2b76c37.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в Москве будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с севера. В такой ситуации в Москве ожидается преимущественно облачная погода, локальные кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами. Днем в столице - 20-22 градуса тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы. По области ожидается от плюс 18 до плюс 23", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление будет расти, к вечеру показания барометров вернутся в норму, составив 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240630/pogoda-1956485762.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850580_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_5751fe7628be07f01f89502b192870c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются дожди и до 22 градусов тепла
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в Москве будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с севера. В такой ситуации в Москве ожидается преимущественно облачная погода, локальные кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами. Днем в столице - 20-22 градуса тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы. По области ожидается от плюс 18 до плюс 23", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление будет расти, к вечеру показания барометров вернутся в норму, составив 747 миллиметров ртутного столба.