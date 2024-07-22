https://ria.ru/20240722/pogoda-1961126774.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 22.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:13

2024-07-22T08:13

2024-07-22T08:13

общество

москва

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в Москве будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с севера. В такой ситуации в Москве ожидается преимущественно облачная погода, локальные кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами. Днем в столице - 20-22 градуса тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы. По области ожидается от плюс 18 до плюс 23", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление будет расти, к вечеру показания барометров вернутся в норму, составив 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240630/pogoda-1956485762.html

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общество, москва