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Санитарная авиация Подмосковья совершила 423 вылета в этом году - РИА Новости, 22.07.2024
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Новости Подмосковья
 
17:42 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/podmoskove-1961289423.html
Санитарная авиация Подмосковья совершила 423 вылета в этом году
Санитарная авиация Подмосковья совершила 423 вылета в этом году - РИА Новости, 22.07.2024
Санитарная авиация Подмосковья совершила 423 вылета в этом году
Санитарная авиация Московской области с начала этого года совершила 423 вылета для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:42
2024-07-22T17:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Санитарная авиация Московской области с начала этого года совершила 423 вылета для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Вертолетам санавиации не важны пробки или расстояние до нужной больницы - эвакуация пациента проходит максимально быстро. Кроме того, благодаря системе "Ночной старт", вылеты возможны и в темное время суток. С начала года вертолеты совершили 423 вылета, что на 33 больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что с помощью санавиации было транспортировано 411 пациентов, 276 из них – дети. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой. Пострадавших доставляют в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы – в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Санитарная авиация Подмосковья совершила 423 вылета в этом году

© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской областиВертолет санавиации Московской области
Вертолет санавиации Московской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Вертолет санавиации Московской области
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Санитарная авиация Московской области с начала этого года совершила 423 вылета для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Вертолетам санавиации не важны пробки или расстояние до нужной больницы - эвакуация пациента проходит максимально быстро. Кроме того, благодаря системе "Ночной старт", вылеты возможны и в темное время суток. С начала года вертолеты совершили 423 вылета, что на 33 больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что с помощью санавиации было транспортировано 411 пациентов, 276 из них – дети.
В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой. Пострадавших доставляют в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы – в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
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