https://ria.ru/20240722/podmoskove-1961289423.html

Санитарная авиация Подмосковья совершила 423 вылета в этом году

Санитарная авиация Подмосковья совершила 423 вылета в этом году - РИА Новости, 22.07.2024

Санитарная авиация Подмосковья совершила 423 вылета в этом году

Санитарная авиация Московской области с начала этого года совершила 423 вылета для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:42

2024-07-22T17:42

2024-07-22T17:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Санитарная авиация Московской области с начала этого года совершила 423 вылета для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Вертолетам санавиации не важны пробки или расстояние до нужной больницы - эвакуация пациента проходит максимально быстро. Кроме того, благодаря системе "Ночной старт", вылеты возможны и в темное время суток. С начала года вертолеты совершили 423 вылета, что на 33 больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что с помощью санавиации было транспортировано 411 пациентов, 276 из них – дети. В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой. Пострадавших доставляют в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы – в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

https://ria.ru/20240722/teplovye--1961243405.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк