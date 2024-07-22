https://ria.ru/20240722/podmoskove-1961221677.html

Более 650 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках за выходные

Более 650 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках за выходные - РИА Новости, 22.07.2024

Более 650 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках за выходные

В минувшие выходные в Московской области прошла акция "Проверь здоровье в парке", в ней приняли участие 653 человека, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:20

2024-07-22T14:20

2024-07-22T14:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В минувшие выходные в Московской области прошла акция "Проверь здоровье в парке", в ней приняли участие 653 человека, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Акция проводилась в соответствии с задачами нацпроекта "Здравоохранение" в 34 парках Подмосковья. "Мы проводим акцию "Проверь свое здоровье в парке" уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые по каким-либо причинам не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего за прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили 653 человека, а с начала лета более 5,5 тысячи", - сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что при необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг "Здоровье".

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк