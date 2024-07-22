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Более 650 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках за выходные
Более 650 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках за выходные - РИА Новости, 22.07.2024
Более 650 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках за выходные
В минувшие выходные в Московской области прошла акция "Проверь здоровье в парке", в ней приняли участие 653 человека, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:20
2024-07-22T14:20
2024-07-22T14:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В минувшие выходные в Московской области прошла акция "Проверь здоровье в парке", в ней приняли участие 653 человека, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Акция проводилась в соответствии с задачами нацпроекта "Здравоохранение" в 34 парках Подмосковья. "Мы проводим акцию "Проверь свое здоровье в парке" уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые по каким-либо причинам не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего за прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили 653 человека, а с начала лета более 5,5 тысячи", - сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что при необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг "Здоровье".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк