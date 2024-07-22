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Свыше 3000 новых рабочих мест планируется создать на юге Подмосковья - РИА Новости, 22.07.2024
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Новости Подмосковья
 
13:17 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/podmoskove-1961200372.html
Свыше 3000 новых рабочих мест планируется создать на юге Подмосковья
Свыше 3000 новых рабочих мест планируется создать на юге Подмосковья - РИА Новости, 22.07.2024
Свыше 3000 новых рабочих мест планируется создать на юге Подмосковья
Более трех тысяч рабочих мест планируется создать для жителей Подмосковья на территории двух новых корпусов в рамках проекта комплекса "Южный", сообщает... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:17
2024-07-22T13:17
новости подмосковья
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более трех тысяч рабочих мест планируется создать для жителей Подмосковья на территории двух новых корпусов в рамках проекта комплекса "Южный", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Строительством на территории городского округа Домодедово занимается компания HD Development. Комплекс будет включать около 420 тысяч квадратных метров складских и производственных площадей класса А+. В ведомстве отметили, что на юге Московской области приступили к строительству двух новых корпусов в рамках проекта комплекса "Южный". Объем инвестиций компании HD Development в реализацию масштабного проекта оценивается в 25-30 миллиардов рублей. Для жителей Подмосковья на территории комплекса планируется создать более 3 тысяч рабочих мест. Проект будет реализован на пресечении трассы М-4 Дон, Каширского шоссе и ЦКАД. Наличие сразу трех федеральных трасс позволит размещенным на территории комплекса компаниям реализовывать доставку продукции в любой район Москвы и области с минимальными затратами по времени, а прямой путь до МКАД по трассе М-4 Дон займет 18 минут.
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московская область (подмосковье), работа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Работа

Свыше 3000 новых рабочих мест планируется создать на юге Подмосковья

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиСвыше 3000 новых рабочих мест планируется создать на юге Подмосковья
Свыше 3000 новых рабочих мест планируется создать на юге Подмосковья - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Свыше 3000 новых рабочих мест планируется создать на юге Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более трех тысяч рабочих мест планируется создать для жителей Подмосковья на территории двух новых корпусов в рамках проекта комплекса "Южный", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Строительством на территории городского округа Домодедово занимается компания HD Development. Комплекс будет включать около 420 тысяч квадратных метров складских и производственных площадей класса А+.
Гаражи - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Более 20 тысяч объектов оформили по гаражной амнистии в МО
19 июля, 20:09
В ведомстве отметили, что на юге Московской области приступили к строительству двух новых корпусов в рамках проекта комплекса "Южный". Объем инвестиций компании HD Development в реализацию масштабного проекта оценивается в 25-30 миллиардов рублей. Для жителей Подмосковья на территории комплекса планируется создать более 3 тысяч рабочих мест.
Проект будет реализован на пресечении трассы М-4 Дон, Каширского шоссе и ЦКАД. Наличие сразу трех федеральных трасс позволит размещенным на территории комплекса компаниям реализовывать доставку продукции в любой район Москвы и области с минимальными затратами по времени, а прямой путь до МКАД по трассе М-4 Дон займет 18 минут.
 
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