https://ria.ru/20240722/podmoskove-1961200372.html

Свыше 3000 новых рабочих мест планируется создать на юге Подмосковья

Свыше 3000 новых рабочих мест планируется создать на юге Подмосковья - РИА Новости, 22.07.2024

Свыше 3000 новых рабочих мест планируется создать на юге Подмосковья

Более трех тысяч рабочих мест планируется создать для жителей Подмосковья на территории двух новых корпусов в рамках проекта комплекса "Южный", сообщает... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:17

2024-07-22T13:17

2024-07-22T13:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более трех тысяч рабочих мест планируется создать для жителей Подмосковья на территории двух новых корпусов в рамках проекта комплекса "Южный", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Строительством на территории городского округа Домодедово занимается компания HD Development. Комплекс будет включать около 420 тысяч квадратных метров складских и производственных площадей класса А+. В ведомстве отметили, что на юге Московской области приступили к строительству двух новых корпусов в рамках проекта комплекса "Южный". Объем инвестиций компании HD Development в реализацию масштабного проекта оценивается в 25-30 миллиардов рублей. Для жителей Подмосковья на территории комплекса планируется создать более 3 тысяч рабочих мест. Проект будет реализован на пресечении трассы М-4 Дон, Каширского шоссе и ЦКАД. Наличие сразу трех федеральных трасс позволит размещенным на территории комплекса компаниям реализовывать доставку продукции в любой район Москвы и области с минимальными затратами по времени, а прямой путь до МКАД по трассе М-4 Дон займет 18 минут.

https://ria.ru/20240719/garazh-1960829777.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), работа