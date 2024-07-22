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Дорожники Подмосковья провели ремонт покрытия в 10 зонах интенсивных трасс - РИА Новости, 22.07.2024
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Новости Подмосковья
 
13:11 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/podmoskove-1961199022.html
Дорожники Подмосковья провели ремонт покрытия в 10 зонах интенсивных трасс
Дорожники Подмосковья провели ремонт покрытия в 10 зонах интенсивных трасс - РИА Новости, 22.07.2024
Дорожники Подмосковья провели ремонт покрытия в 10 зонах интенсивных трасс
Дорожные службы Подмосковья обновили 26 километров покрытия на 10 участках высокоинтенсивных региональных дорог по национальному проекту "Безопасные... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:11
2024-07-22T13:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
алексей гержик
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья обновили 26 километров покрытия на 10 участках высокоинтенсивных региональных дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Ежедневно высокоинтенсивными шоссе пользуются от 10 до 60 тысяч автомобилистов для проезда к федеральным трассам и между населенными пунктами. Именно поэтому плановый ремонт дорог с интенсивным движением – одна из важных задач ремонтного сезона, хорошее качественное покрытие необходимо для безопасного и комфортного движения", – рассказал зампредседателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что Подмосковье поддерживает вылетные трассы и дороги с интенсивным трафиком в нормативном состоянии. На сегодняшний день отремонтировали 10 шоссе общей протяженностью 26 километров, расположенных в пяти округах Подмосковья. Гержик добавил, что дорожные службы продолжают ремонтные работы на участках Пятницкого и Обуховского шоссе в Солнечногорске, Осташковского шоссе в деревнях Болтино и Подрезово. Всего в этом сезоне планируется заменить 80 километров покрытия на 25 участках региональных дорог с интенсивным движением.
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московская область (подмосковье), солнечногорск, алексей гержик, нацпроект "безопасные качественные дороги"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Алексей Гержик, Нацпроект "Безопасные качественные дороги"

Дорожники Подмосковья провели ремонт покрытия в 10 зонах интенсивных трасс

© РИА Новости / Александр Кряжев Рабочие во время ремонта дорог
Рабочие во время ремонта дорог - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочие во время ремонта дорог . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья обновили 26 километров покрытия на 10 участках высокоинтенсивных региональных дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«
"Ежедневно высокоинтенсивными шоссе пользуются от 10 до 60 тысяч автомобилистов для проезда к федеральным трассам и между населенными пунктами. Именно поэтому плановый ремонт дорог с интенсивным движением – одна из важных задач ремонтного сезона, хорошее качественное покрытие необходимо для безопасного и комфортного движения", – рассказал зампредседателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что Подмосковье поддерживает вылетные трассы и дороги с интенсивным трафиком в нормативном состоянии. На сегодняшний день отремонтировали 10 шоссе общей протяженностью 26 километров, расположенных в пяти округах Подмосковья.
Гержик добавил, что дорожные службы продолжают ремонтные работы на участках Пятницкого и Обуховского шоссе в Солнечногорске, Осташковского шоссе в деревнях Болтино и Подрезово. Всего в этом сезоне планируется заменить 80 километров покрытия на 25 участках региональных дорог с интенсивным движением.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскАлексей ГержикНацпроект "Безопасные качественные дороги"
 
 
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