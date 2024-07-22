https://ria.ru/20240722/podmoskove-1961199022.html

Дорожники Подмосковья провели ремонт покрытия в 10 зонах интенсивных трасс

Дорожники Подмосковья провели ремонт покрытия в 10 зонах интенсивных трасс - РИА Новости, 22.07.2024

Дорожники Подмосковья провели ремонт покрытия в 10 зонах интенсивных трасс

Дорожные службы Подмосковья обновили 26 километров покрытия на 10 участках высокоинтенсивных региональных дорог по национальному проекту "Безопасные... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:11

2024-07-22T13:11

2024-07-22T13:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

солнечногорск

алексей гержик

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья обновили 26 километров покрытия на 10 участках высокоинтенсивных региональных дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Ежедневно высокоинтенсивными шоссе пользуются от 10 до 60 тысяч автомобилистов для проезда к федеральным трассам и между населенными пунктами. Именно поэтому плановый ремонт дорог с интенсивным движением – одна из важных задач ремонтного сезона, хорошее качественное покрытие необходимо для безопасного и комфортного движения", – рассказал зампредседателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что Подмосковье поддерживает вылетные трассы и дороги с интенсивным трафиком в нормативном состоянии. На сегодняшний день отремонтировали 10 шоссе общей протяженностью 26 километров, расположенных в пяти округах Подмосковья. Гержик добавил, что дорожные службы продолжают ремонтные работы на участках Пятницкого и Обуховского шоссе в Солнечногорске, Осташковского шоссе в деревнях Болтино и Подрезово. Всего в этом сезоне планируется заменить 80 километров покрытия на 25 участках региональных дорог с интенсивным движением.

https://ria.ru/20231012/remont-1902349662.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), солнечногорск, алексей гержик, нацпроект "безопасные качественные дороги"