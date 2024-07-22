Дорожники Подмосковья провели ремонт покрытия в 10 зонах интенсивных трасс
Рабочие во время ремонта дорог . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья обновили 26 километров покрытия на 10 участках высокоинтенсивных региональных дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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"Ежедневно высокоинтенсивными шоссе пользуются от 10 до 60 тысяч автомобилистов для проезда к федеральным трассам и между населенными пунктами. Именно поэтому плановый ремонт дорог с интенсивным движением – одна из важных задач ремонтного сезона, хорошее качественное покрытие необходимо для безопасного и комфортного движения", – рассказал зампредседателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что Подмосковье поддерживает вылетные трассы и дороги с интенсивным трафиком в нормативном состоянии. На сегодняшний день отремонтировали 10 шоссе общей протяженностью 26 километров, расположенных в пяти округах Подмосковья.
Гержик добавил, что дорожные службы продолжают ремонтные работы на участках Пятницкого и Обуховского шоссе в Солнечногорске, Осташковского шоссе в деревнях Болтино и Подрезово. Всего в этом сезоне планируется заменить 80 километров покрытия на 25 участках региональных дорог с интенсивным движением.
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12 октября 2023, 18:36