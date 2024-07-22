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Песков отказался ответить на вопрос об обмене Гершковича - РИА Новости, 22.07.2024
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13:10 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/peskov-1961198715.html
Песков отказался ответить на вопрос об обмене Гершковича
Песков отказался ответить на вопрос об обмене Гершковича - РИА Новости, 22.07.2024
Песков отказался ответить на вопрос об обмене Гершковича
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос об обмене журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:10
2024-07-22T13:10
сша
россия
эван гершкович
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос об обмене журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в преддверии выборов в США. Ранее журналист задал вопрос пресс-секретарю президента РФ, нельзя ли воспринимать неожиданно быстро принятое судебное решение по делу Эвана Гершковича, как предвестие того, что до ближайших выборов в США вопрос с обменом может быть решен. "Мне нечего ответить на этот вопрос. Это я оставляю без ответа", - сказал Песков. Ранее Свердловский областной суд приговорил журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года. Таким образом, журналист провел под стражей 15 месяцев. Выборы президента США пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926306497.html
https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html
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сша, россия, эван гершкович, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
США, Россия, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Песков отказался ответить на вопрос об обмене Гершковича

Песков отказался ответить на вопрос об обмене журналиста WSJ Гершковича

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкАмериканский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Антон Буценко
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Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос об обмене журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в преддверии выборов в США.
Ранее журналист задал вопрос пресс-секретарю президента РФ, нельзя ли воспринимать неожиданно быстро принятое судебное решение по делу Эвана Гершковича, как предвестие того, что до ближайших выборов в США вопрос с обменом может быть решен.
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"Мне нечего ответить на этот вопрос. Это я оставляю без ответа", - сказал Песков.
Ранее Свердловский областной суд приговорил журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года. Таким образом, журналист провел под стражей 15 месяцев.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
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СШАРоссияЭван ГершковичДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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