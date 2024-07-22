Песков отказался ответить на вопрос об обмене Гершковича
Песков отказался ответить на вопрос об обмене журналиста WSJ Гершковича
© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкАмериканский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос об обмене журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в преддверии выборов в США.
Ранее журналист задал вопрос пресс-секретарю президента РФ, нельзя ли воспринимать неожиданно быстро принятое судебное решение по делу Эвана Гершковича, как предвестие того, что до ближайших выборов в США вопрос с обменом может быть решен.
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"Мне нечего ответить на этот вопрос. Это я оставляю без ответа", - сказал Песков.
Ранее Свердловский областной суд приговорил журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года. Таким образом, журналист провел под стражей 15 месяцев.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
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