https://ria.ru/20240722/peskov-1961198715.html

Песков отказался ответить на вопрос об обмене Гершковича

Песков отказался ответить на вопрос об обмене Гершковича - РИА Новости, 22.07.2024

Песков отказался ответить на вопрос об обмене Гершковича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос об обмене журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:10

2024-07-22T13:10

2024-07-22T13:10

сша

россия

эван гершкович

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос об обмене журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в преддверии выборов в США. Ранее журналист задал вопрос пресс-секретарю президента РФ, нельзя ли воспринимать неожиданно быстро принятое судебное решение по делу Эвана Гершковича, как предвестие того, что до ближайших выборов в США вопрос с обменом может быть решен. "Мне нечего ответить на этот вопрос. Это я оставляю без ответа", - сказал Песков. Ранее Свердловский областной суд приговорил журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года. Таким образом, журналист провел под стражей 15 месяцев. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926306497.html

https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html

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сша, россия, эван гершкович, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)