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В Кремле рассказали, чего ждать от США - РИА Новости, 22.07.2024
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12:47 22.07.2024 (обновлено: 12:50 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/peskov-1961191018.html
В Кремле рассказали, чего ждать от США
В Кремле рассказали, чего ждать от США - РИА Новости, 22.07.2024
В Кремле рассказали, чего ждать от США
Ничего хорошего от США, судя по настрою в политическом истеблишменте этой страны, России пока ожидать не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:47
2024-07-22T12:50
россия
сша
дмитрий песков
в мире
политика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ничего хорошего от США, судя по настрою в политическом истеблишменте этой страны, России пока ожидать не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ничего хорошего там ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что можно ожидать в ближайшие полгода от США по отношению к России со стороны уходящей администрации.
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россия, сша, дмитрий песков, в мире, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Политика
В Кремле рассказали, чего ждать от США

Песков: ничего хорошего от США пока ожидать не приходится

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ничего хорошего от США, судя по настрою в политическом истеблишменте этой страны, России пока ожидать не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ничего хорошего там ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что можно ожидать в ближайшие полгода от США по отношению к России со стороны уходящей администрации.
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