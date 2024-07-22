https://ria.ru/20240722/peskov-1961191018.html

В Кремле рассказали, чего ждать от США

В Кремле рассказали, чего ждать от США - РИА Новости, 22.07.2024

В Кремле рассказали, чего ждать от США

Ничего хорошего от США, судя по настрою в политическом истеблишменте этой страны, России пока ожидать не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:47

2024-07-22T12:47

2024-07-22T12:50

россия

сша

дмитрий песков

в мире

политика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ничего хорошего от США, судя по настрою в политическом истеблишменте этой страны, России пока ожидать не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ничего хорошего там ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что можно ожидать в ближайшие полгода от США по отношению к России со стороны уходящей администрации.

https://ria.ru/20240722/peskov-1961190250.html

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россия, сша, дмитрий песков, в мире, политика