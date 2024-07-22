https://ria.ru/20240722/peskov-1961191018.html
В Кремле рассказали, чего ждать от США
В Кремле рассказали, чего ждать от США - РИА Новости, 22.07.2024
В Кремле рассказали, чего ждать от США
Ничего хорошего от США, судя по настрою в политическом истеблишменте этой страны, России пока ожидать не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:47
2024-07-22T12:47
2024-07-22T12:50
россия
сша
дмитрий песков
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ничего хорошего от США, судя по настрою в политическом истеблишменте этой страны, России пока ожидать не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ничего хорошего там ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что можно ожидать в ближайшие полгода от США по отношению к России со стороны уходящей администрации.
https://ria.ru/20240722/peskov-1961190250.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1624a1e621499168cc0e0ce9230a0ca4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, в мире, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Политика
В Кремле рассказали, чего ждать от США
Песков: ничего хорошего от США пока ожидать не приходится