https://ria.ru/20240722/peskov-1961190250.html

В Кремле не считают снятие Байдена с выборов повесткой дня

В Кремле не считают снятие Байдена с выборов повесткой дня - РИА Новости, 22.07.2024

В Кремле не считают снятие Байдена с выборов повесткой дня

Решение президента США Джозефа Байдена выйти из предвыборной гонки не относится к внутренним делам России и не может быть приоритетной темой РФ, заявил... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:44

2024-07-22T12:44

2024-07-22T12:44

россия

сша

дмитрий песков

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение президента США Джозефа Байдена выйти из предвыборной гонки не относится к внутренним делам России и не может быть приоритетной темой РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "При всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира, все-таки это не наше внутреннее дело, это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня", - сказал Песков журналистам.Президент США Джо Байден ранее объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".

https://ria.ru/20240721/biden-1961085949.html

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россия, сша, дмитрий песков, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024