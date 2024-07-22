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В Кремле не считают снятие Байдена с выборов повесткой дня
В Кремле не считают снятие Байдена с выборов повесткой дня - РИА Новости, 22.07.2024
В Кремле не считают снятие Байдена с выборов повесткой дня
Решение президента США Джозефа Байдена выйти из предвыборной гонки не относится к внутренним делам России и не может быть приоритетной темой РФ, заявил... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:44
2024-07-22T12:44
2024-07-22T12:44
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камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение президента США Джозефа Байдена выйти из предвыборной гонки не относится к внутренним делам России и не может быть приоритетной темой РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "При всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира, все-таки это не наше внутреннее дело, это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня", - сказал Песков журналистам.Президент США Джо Байден ранее объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
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россия, сша, дмитрий песков, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
Россия, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В Кремле не считают снятие Байдена с выборов повесткой дня
Песков: снятие Байдена с выборов в США не является повесткой дня в РФ