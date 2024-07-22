https://ria.ru/20240722/peskov-1961189033.html
Песков назвал приоритетные цели России
Песков назвал приоритетные цели России - РИА Новости, 22.07.2024
Песков назвал приоритетные цели России
Собственные заботы и проблемы, а также достижение всех целей спецоперации - главное для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:42
2024-07-22T12:42
2024-07-22T12:44
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Собственные заботы и проблемы, а также достижение всех целей спецоперации - главное для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Главное для нас - это наши заботы, наши достижения, наши проблемы. И главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков назвал приоритетные цели России
Песков назвал достижение целей СВО и собственные заботы главным для России