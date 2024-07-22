https://ria.ru/20240722/peskov-1961189033.html

Песков назвал приоритетные цели России

Песков назвал приоритетные цели России - РИА Новости, 22.07.2024

Песков назвал приоритетные цели России

Собственные заботы и проблемы, а также достижение всех целей спецоперации - главное для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:42

2024-07-22T12:42

2024-07-22T12:44

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Собственные заботы и проблемы, а также достижение всех целей спецоперации - главное для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Главное для нас - это наши заботы, наши достижения, наши проблемы. И главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, политика