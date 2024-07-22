https://ria.ru/20240722/pensiya-1961183610.html

Комитет ГД одобрил поправку о прибавке к пенсии для инвалидов

Комитет ГД одобрил поправку о прибавке к пенсии для инвалидов - РИА Новости, 22.07.2024

Комитет ГД одобрил поправку о прибавке к пенсии для инвалидов

Комитет ГД по труду на заседании в понедельник рекомендовал Думе принять поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:31

2024-07-22T12:31

2024-07-22T12:51

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Комитет ГД по труду на заседании в понедельник рекомендовал Думе принять поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы, передает корреспондент РИА Новости.Поправка была внесена группой депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным и его заместителем Анной Кузнецовой, а также первым заместителем Александром Жуковым, рассказал ранее агентству глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.Согласно поправке, выплата в размере 1200 рублей будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться в порядке, предусмотренном для соответствующих пенсий, пояснил Нилов.Поправка вносится в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.

https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия