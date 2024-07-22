https://ria.ru/20240722/pelos-1961190395.html
Пелоси воздержалась от поддержки Харрис
Пелоси воздержалась от поддержки Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
Пелоси воздержалась от поддержки Харрис
Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не стала высказываться в поддержку кандидатуры вице-президента Камалы Харрис после заявления действующего... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:44
2024-07-22T12:44
2024-07-22T12:44
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не стала высказываться в поддержку кандидатуры вице-президента Камалы Харрис после заявления действующего президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте политика. "Президент Джо Байден - патриотичный американец, который всегда ставил нашу страну на первое место... Бог благословил Америку величием и добродетелью Джо Байдена", - говорится в кратком заявлении Пелоси, в котором отсутствует какое-либо упоминание Харрис. Ранее экс-президент США, демократ Барак Обама также воздержался от поддержки кандидатуры вице-президента Камалы Харрис и выразил уверенность, что Демократическая партия "сможет организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат". Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
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в мире, сша, америка, камала харрис, джо байден, нэнси пелоси, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Камала Харрис, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Выборы президента США — 2024
Пелоси воздержалась от поддержки Харрис
Пелоси не стала высказываться в поддержку кандидатуры вице-президента Харрис