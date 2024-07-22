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В Польше усмотрели "великий патриотизм" в решении Байдена выйти из гонки
В Польше усмотрели "великий патриотизм" в решении Байдена выйти из гонки - РИА Новости, 22.07.2024
В Польше усмотрели "великий патриотизм" в решении Байдена выйти из гонки
Глава МИД Польши Радослав Сикорский усмотрел "великий патриотизм" в решении президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:08
2024-07-22T19:08
2024-07-22T19:12
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ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский усмотрел "великий патриотизм" в решении президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах. "Я считаю, что Джо Байден является великим президентом, а также он оказался великим патриотом", - заявил Сикорский журналистам. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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В мире, США, Джо Байден, Радослав Сикорский, Камала Харрис, МИД Польши, Выборы президента США — 2024, Польша
В Польше усмотрели "великий патриотизм" в решении Байдена выйти из гонки
Глава МИД Польши усмотрел "великий патриотизм" в решении Байдена выйти из гонки