Рейтинг@Mail.ru
В Польше усмотрели "великий патриотизм" в решении Байдена выйти из гонки - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 22.07.2024 (обновлено: 19:12 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/patriotizm-1961311611.html
В Польше усмотрели "великий патриотизм" в решении Байдена выйти из гонки
В Польше усмотрели "великий патриотизм" в решении Байдена выйти из гонки - РИА Новости, 22.07.2024
В Польше усмотрели "великий патриотизм" в решении Байдена выйти из гонки
Глава МИД Польши Радослав Сикорский усмотрел "великий патриотизм" в решении президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:08
2024-07-22T19:12
в мире
сша
джо байден
радослав сикорский
камала харрис
мид польши
выборы президента сша — 2024
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119933_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_0e34dd58c95692df94ddf81acb84da30.jpg
ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский усмотрел "великий патриотизм" в решении президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах. "Я считаю, что Джо Байден является великим президентом, а также он оказался великим патриотом", - заявил Сикорский журналистам. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
https://ria.ru/20240722/bayden-1961163366.html
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119933_323:0:2975:1989_1920x0_80_0_0_e02455f01ae7b59954fa2bf2a8a570f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, радослав сикорский, камала харрис, мид польши, выборы президента сша — 2024, польша
В мире, США, Джо Байден, Радослав Сикорский, Камала Харрис, МИД Польши, Выборы президента США — 2024, Польша
В Польше усмотрели "великий патриотизм" в решении Байдена выйти из гонки

Глава МИД Польши усмотрел "великий патриотизм" в решении Байдена выйти из гонки

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский усмотрел "великий патриотизм" в решении президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах.
«
"Я считаю, что Джо Байден является великим президентом, а также он оказался великим патриотом", - заявил Сикорский журналистам.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
СМИ раскрыли реакцию лидеров ЕС на выход Байдена из президентской гонки
Вчера, 11:14
 
В миреСШАДжо БайденРадослав СикорскийКамала ХаррисМИД ПольшиВыборы президента США — 2024Польша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала