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В озере Светлояр в Нижегородской области нашли кишечную палочку - РИА Новости, 22.07.2024
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18:17 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/palochka-1961300173.html
В озере Светлояр в Нижегородской области нашли кишечную палочку
В озере Светлояр в Нижегородской области нашли кишечную палочку - РИА Новости, 22.07.2024
В озере Светлояр в Нижегородской области нашли кишечную палочку
Кишечную палочку обнаружили в озере Светлояр в Нижегородской области, купаться в нем запрещено, сообщает администрация природного парка "Воскресенское... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:17
2024-07-22T18:17
нижегородская область
воскресенский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Кишечную палочку обнаружили в озере Светлояр в Нижегородской области, купаться в нем запрещено, сообщает администрация природного парка "Воскресенское Поветлужье". По данным парка, региональное управление Роспотребнадзора установило, что вода в озере Светлояр не соответствует нормам по микробиологическим показателям. "В воде озера Светлояр найдено превышение по титрам кишечной палочки 2,2 раза от нормы. Купаться в озере при наличии таких показателей нельзя, так как это представляет опасность для здоровья", - сообщается в группе природного парка "Воскресенское Поветлужье" в соцсети "ВКонтакте". Озеро Светлояр находится в селе Владимирское Воскресенского района Нижегородской области. С озером связана легенда о граде Китеже, который погрузился на дно Светлояра, чтобы не сдаваться хану Батыю. Согласно легенде, в ясную, тихую погоду из глубин Светлояра доносится колокольный звон, а в прозрачных водах озера можно разглядеть церковные купола. Озеро стало местом паломничества, поскольку "образ светлого града Китежа с населяющими его праведниками до сих пор является центром сосредоточения бесчисленных людских молитв, надежд и устремлений".
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нижегородская область, воскресенский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Нижегородская область, Воскресенский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В озере Светлояр в Нижегородской области нашли кишечную палочку

Нижегородцам запретили купаться в озере Светлояр из-за кишечной палочки

© Святослав ЕнгалычевВид озера Светлояр с вертолета
Вид озера Светлояр с вертолета - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Святослав Енгалычев
Вид озера Светлояр с вертолета. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Кишечную палочку обнаружили в озере Светлояр в Нижегородской области, купаться в нем запрещено, сообщает администрация природного парка "Воскресенское Поветлужье".
По данным парка, региональное управление Роспотребнадзора установило, что вода в озере Светлояр не соответствует нормам по микробиологическим показателям.
«
"В воде озера Светлояр найдено превышение по титрам кишечной палочки 2,2 раза от нормы. Купаться в озере при наличии таких показателей нельзя, так как это представляет опасность для здоровья", - сообщается в группе природного парка "Воскресенское Поветлужье" в соцсети "ВКонтакте".
Озеро Светлояр находится в селе Владимирское Воскресенского района Нижегородской области. С озером связана легенда о граде Китеже, который погрузился на дно Светлояра, чтобы не сдаваться хану Батыю. Согласно легенде, в ясную, тихую погоду из глубин Светлояра доносится колокольный звон, а в прозрачных водах озера можно разглядеть церковные купола. Озеро стало местом паломничества, поскольку "образ светлого града Китежа с населяющими его праведниками до сих пор является центром сосредоточения бесчисленных людских молитв, надежд и устремлений".
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Нижегородская областьВоскресенский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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