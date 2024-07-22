https://ria.ru/20240722/palochka-1961300173.html

В озере Светлояр в Нижегородской области нашли кишечную палочку

В озере Светлояр в Нижегородской области нашли кишечную палочку - РИА Новости, 22.07.2024

В озере Светлояр в Нижегородской области нашли кишечную палочку

Кишечную палочку обнаружили в озере Светлояр в Нижегородской области, купаться в нем запрещено, сообщает администрация природного парка "Воскресенское... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:17

2024-07-22T18:17

2024-07-22T18:17

нижегородская область

воскресенский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18979/49/189794980_0:23:431:265_1920x0_80_0_0_cbef662be0d2de60e47979e09b39bf21.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Кишечную палочку обнаружили в озере Светлояр в Нижегородской области, купаться в нем запрещено, сообщает администрация природного парка "Воскресенское Поветлужье". По данным парка, региональное управление Роспотребнадзора установило, что вода в озере Светлояр не соответствует нормам по микробиологическим показателям. "В воде озера Светлояр найдено превышение по титрам кишечной палочки 2,2 раза от нормы. Купаться в озере при наличии таких показателей нельзя, так как это представляет опасность для здоровья", - сообщается в группе природного парка "Воскресенское Поветлужье" в соцсети "ВКонтакте". Озеро Светлояр находится в селе Владимирское Воскресенского района Нижегородской области. С озером связана легенда о граде Китеже, который погрузился на дно Светлояра, чтобы не сдаваться хану Батыю. Согласно легенде, в ясную, тихую погоду из глубин Светлояра доносится колокольный звон, а в прозрачных водах озера можно разглядеть церковные купола. Озеро стало местом паломничества, поскольку "образ светлого града Китежа с населяющими его праведниками до сих пор является центром сосредоточения бесчисленных людских молитв, надежд и устремлений".

https://ria.ru/20240707/primore-1957955349.html

нижегородская область

воскресенский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижегородская область, воскресенский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)