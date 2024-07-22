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В Москве и окрестностях выпала пятая часть месячной нормы осадков
В Москве и окрестностях выпала пятая часть месячной нормы осадков - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве и окрестностях выпала пятая часть месячной нормы осадков
Около одной пятой от месячной нормы осадков выпало в Москве и окрестностях в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:47
2024-07-22T19:47
2024-07-22T19:47
общество
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московская область (подмосковье)
евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Около одной пятой от месячной нормы осадков выпало в Москве и окрестностях в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве и окрестностях выпало около одной пятой от месячной нормы осадков. За сегодня на опорной метеостанции ВДНХ выпало 5 миллиметров дождя, на Балчуге - 9 миллиметров, в Тушино - 18 миллиметров", – сообщил Тишковец в своем Telegram-канале. Синоптик добавил, что в ближнем Подмосковье, на метеостанции Толстопальцево, выпало 17 миллиметров осадков, на метеостанции Подмосковная - 20 миллиметров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Экология в России
В Москве и окрестностях выпала пятая часть месячной нормы осадков
Тишковец: в Москве и окрестностях выпало около 1/5 от месячной нормы осадков