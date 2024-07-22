https://ria.ru/20240722/osadki-1961317867.html

В Москве и окрестностях выпала пятая часть месячной нормы осадков

В Москве и окрестностях выпала пятая часть месячной нормы осадков - РИА Новости, 22.07.2024

В Москве и окрестностях выпала пятая часть месячной нормы осадков

Около одной пятой от месячной нормы осадков выпало в Москве и окрестностях в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:47

2024-07-22T19:47

2024-07-22T19:47

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297185_0:96:3470:2048_1920x0_80_0_0_3e181be8ca422752a52337454a997a2d.jpg

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Около одной пятой от месячной нормы осадков выпало в Москве и окрестностях в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве и окрестностях выпало около одной пятой от месячной нормы осадков. За сегодня на опорной метеостанции ВДНХ выпало 5 миллиметров дождя, на Балчуге - 9 миллиметров, в Тушино - 18 миллиметров", – сообщил Тишковец в своем Telegram-канале. Синоптик добавил, что в ближнем Подмосковье, на метеостанции Толстопальцево, выпало 17 миллиметров осадков, на метеостанции Подмосковная - 20 миллиметров.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, экология в россии