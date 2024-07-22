Рейтинг@Mail.ru
В Москве в воскресенье выпало более 20 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 22.07.2024 (обновлено: 08:15 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/osadki-1961127072.html
В Москве в воскресенье выпало более 20 процентов месячной нормы осадков
В Москве в воскресенье выпало более 20 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве в воскресенье выпало более 20 процентов месячной нормы осадков
Более 20% от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы 21 июля, в понедельник в столице выпадет еще 15% от положенной нормы июля, сообщил ведущий специалист РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:14
2024-07-22T08:15
москва
евгений тишковец
экология в россии
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952550223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1521219ba14db97d2048455478d168b1.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 20% от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы 21 июля, в понедельник в столице выпадет еще 15% от положенной нормы июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "Накануне в столичном регионе прошумели локальные ливни. Самые сильные дожди прошли в центре Москвы на метеостанции Балчуг, где в осадкомер попал 21 миллиметр, что составляет 25% от всего положенного месячного объема относительно засушливого июля", - написал он. По словам Тишковца, большое количество осадков выпало на метеостанции Луговая - 17 миллиметров, Электроугли и Талдом - по 13 миллиметров, в Можайске выпало 6 миллиметров, в Наро-Фоминске и Дмитрове - 4 миллиметра. "На опорной столичной метеостанции ВДНХ выпало 3 миллиметра, в Тушино - всего 0,3 миллиметра, МГУ – 0,6 миллиметра", - добавил синоптик. В понедельник в Москве может выпасть до 9-14 миллиметров осадков или еще 15% от нормы июля, заключил он.
https://ria.ru/20240712/zhara-1959245724.html
https://ria.ru/20240721/sinoptik-1961034214.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952550223_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_bfceb0010e3ebd003830f3f247dde6f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений тишковец, экология в россии, погода
Москва, Евгений Тишковец, Экология в России, Погода
В Москве в воскресенье выпало более 20 процентов месячной нормы осадков

В центре Москвы 21 июля выпало 25 процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 20% от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы 21 июля, в понедельник в столице выпадет еще 15% от положенной нормы июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
"Накануне в столичном регионе прошумели локальные ливни. Самые сильные дожди прошли в центре Москвы на метеостанции Балчуг, где в осадкомер попал 21 миллиметр, что составляет 25% от всего положенного месячного объема относительно засушливого июля", - написал он.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Синоптик пообещал новые периоды жаркой погоды в России
12 июля, 14:27
По словам Тишковца, большое количество осадков выпало на метеостанции Луговая - 17 миллиметров, Электроугли и Талдом - по 13 миллиметров, в Можайске выпало 6 миллиметров, в Наро-Фоминске и Дмитрове - 4 миллиметра.
"На опорной столичной метеостанции ВДНХ выпало 3 миллиметра, в Тушино - всего 0,3 миллиметра, МГУ – 0,6 миллиметра", - добавил синоптик.
В понедельник в Москве может выпасть до 9-14 миллиметров осадков или еще 15% от нормы июля, заключил он.
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Вчера, 13:51
 
МоскваЕвгений ТишковецЭкология в РоссииПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала