https://ria.ru/20240722/osadki-1961127072.html

В Москве в воскресенье выпало более 20 процентов месячной нормы осадков

В Москве в воскресенье выпало более 20 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 22.07.2024

В Москве в воскресенье выпало более 20 процентов месячной нормы осадков

Более 20% от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы 21 июля, в понедельник в столице выпадет еще 15% от положенной нормы июля, сообщил ведущий специалист РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:14

2024-07-22T08:14

2024-07-22T08:15

москва

евгений тишковец

экология в россии

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952550223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1521219ba14db97d2048455478d168b1.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 20% от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы 21 июля, в понедельник в столице выпадет еще 15% от положенной нормы июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "Накануне в столичном регионе прошумели локальные ливни. Самые сильные дожди прошли в центре Москвы на метеостанции Балчуг, где в осадкомер попал 21 миллиметр, что составляет 25% от всего положенного месячного объема относительно засушливого июля", - написал он. По словам Тишковца, большое количество осадков выпало на метеостанции Луговая - 17 миллиметров, Электроугли и Талдом - по 13 миллиметров, в Можайске выпало 6 миллиметров, в Наро-Фоминске и Дмитрове - 4 миллиметра. "На опорной столичной метеостанции ВДНХ выпало 3 миллиметра, в Тушино - всего 0,3 миллиметра, МГУ – 0,6 миллиметра", - добавил синоптик. В понедельник в Москве может выпасть до 9-14 миллиметров осадков или еще 15% от нормы июля, заключил он.

https://ria.ru/20240712/zhara-1959245724.html

https://ria.ru/20240721/sinoptik-1961034214.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, экология в россии, погода