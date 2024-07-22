https://ria.ru/20240722/opros-1961175794.html

Опрос показал, следят ли россияне за выборами в США

Опрос показал, следят ли россияне за выборами в США - РИА Новости, 22.07.2024

Опрос показал, следят ли россияне за выборами в США

Избирательная кампания в США привлекает внимание большей части россиян (63%), при этом активно за ней следят 12%, каждый второй (51%) - время от времени,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:18

2024-07-22T12:18

2024-07-22T12:18

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Избирательная кампания в США привлекает внимание большей части россиян (63%), при этом активно за ней следят 12%, каждый второй (51%) - время от времени, сообщает ВЦИОМ. "За избирательной кампанией по ту сторону океана следят больше половины россиян - 63%, в том числе каждый десятый (12%) - внимательно, а каждый второй (51%) - время от времени", - говорится в исследовании ВЦИОМ. Если бы у россиян была возможность проголосовать на американских выборах, то 42% из них выбрали бы кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, еще 4% на момент проведения опроса выбрали бы бывшего кандидата от демократической партии Джо Байдена. При этом 38% респондентов сказали бы, что вовсе не принимали участие в выборах, следует из опроса ВЦИОМ "Симпатии к Дональду Трампу в России, конечно же, выше, чем к Джо Байдену, который сегодня служит олицетворением агрессивной линии Запада. Но считать Трампа "пророссийским" и рассчитывать на резкий поворот к разрядке в двусторонних отношениях в случае его победы наши соотечественники не готовы", - считает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Относительно покушения на Трампа на предвыборном митинге 13 июля в городе Батлер (Пенсильвания), 46% россиян сказали, что хорошо слышали об этом, почти аналогичное число (43%) тоже слышали, но без подробностей, впервые об этом услышали во время опроса 115 граждан. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 июля 2024 года, в нем участвовало 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240709/vybory-1958528520.html

https://ria.ru/20240721/opros-1961059015.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960353834.html

сша

россия

пенсильвания

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сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, валерий федоров, вциом, в мире