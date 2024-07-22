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Опрос показал, следят ли россияне за выборами в США - РИА Новости, 22.07.2024
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12:18 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/opros-1961175794.html
Опрос показал, следят ли россияне за выборами в США
Опрос показал, следят ли россияне за выборами в США - РИА Новости, 22.07.2024
Опрос показал, следят ли россияне за выборами в США
Избирательная кампания в США привлекает внимание большей части россиян (63%), при этом активно за ней следят 12%, каждый второй (51%) - время от времени,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:18
2024-07-22T12:18
сша
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пенсильвания
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джо байден
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Избирательная кампания в США привлекает внимание большей части россиян (63%), при этом активно за ней следят 12%, каждый второй (51%) - время от времени, сообщает ВЦИОМ. "За избирательной кампанией по ту сторону океана следят больше половины россиян - 63%, в том числе каждый десятый (12%) - внимательно, а каждый второй (51%) - время от времени", - говорится в исследовании ВЦИОМ. Если бы у россиян была возможность проголосовать на американских выборах, то 42% из них выбрали бы кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, еще 4% на момент проведения опроса выбрали бы бывшего кандидата от демократической партии Джо Байдена. При этом 38% респондентов сказали бы, что вовсе не принимали участие в выборах, следует из опроса ВЦИОМ "Симпатии к Дональду Трампу в России, конечно же, выше, чем к Джо Байдену, который сегодня служит олицетворением агрессивной линии Запада. Но считать Трампа "пророссийским" и рассчитывать на резкий поворот к разрядке в двусторонних отношениях в случае его победы наши соотечественники не готовы", - считает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Относительно покушения на Трампа на предвыборном митинге 13 июля в городе Батлер (Пенсильвания), 46% россиян сказали, что хорошо слышали об этом, почти аналогичное число (43%) тоже слышали, но без подробностей, впервые об этом услышали во время опроса 115 граждан. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 июля 2024 года, в нем участвовало 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240709/vybory-1958528520.html
https://ria.ru/20240721/opros-1961059015.html
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сша, россия, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, валерий федоров, вциом, в мире
США, Россия, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Валерий Федоров, ВЦИОМ, В мире
Опрос показал, следят ли россияне за выборами в США

ВЦИОМ: более половины россиян следят за избирательной кампанией в США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Избирательная кампания в США привлекает внимание большей части россиян (63%), при этом активно за ней следят 12%, каждый второй (51%) - время от времени, сообщает ВЦИОМ.
"За избирательной кампанией по ту сторону океана следят больше половины россиян - 63%, в том числе каждый десятый (12%) - внимательно, а каждый второй (51%) - время от времени", - говорится в исследовании ВЦИОМ.
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Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах
9 июля, 15:34
Если бы у россиян была возможность проголосовать на американских выборах, то 42% из них выбрали бы кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, еще 4% на момент проведения опроса выбрали бы бывшего кандидата от демократической партии Джо Байдена. При этом 38% респондентов сказали бы, что вовсе не принимали участие в выборах, следует из опроса ВЦИОМ
"Симпатии к Дональду Трампу в России, конечно же, выше, чем к Джо Байдену, который сегодня служит олицетворением агрессивной линии Запада. Но считать Трампа "пророссийским" и рассчитывать на резкий поворот к разрядке в двусторонних отношениях в случае его победы наши соотечественники не готовы", - считает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
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Рейтинг одобрения Трампа достиг максимума за четыре год, показал опрос
Вчера, 17:25
Относительно покушения на Трампа на предвыборном митинге 13 июля в городе Батлер (Пенсильвания), 46% россиян сказали, что хорошо слышали об этом, почти аналогичное число (43%) тоже слышали, но без подробностей, впервые об этом услышали во время опроса 115 граждан.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 июля 2024 года, в нем участвовало 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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17 июля, 20:33
 
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