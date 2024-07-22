https://ria.ru/20240722/oppozitsija-1961273932.html

Грузинская оппозиция готовит иск против закона об иноагентах

Грузинская оппозиция готовит иск против закона об иноагентах - РИА Новости, 22.07.2024

Грузинская оппозиция готовит иск против закона об иноагентах

Парламентарии-оппозиционеры в Грузии вслед за президентом страны Саломе Зурабишвили и более чем сотней неправительственных организаций подают иск в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:57

2024-07-22T16:57

2024-07-22T16:57

в мире

грузия

сша

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 22 июл - РИА Новости. Парламентарии-оппозиционеры в Грузии вслед за президентом страны Саломе Зурабишвили и более чем сотней неправительственных организаций подают иск в конституционный суд (КС) против принятого в республике закона об иноагентах, сообщила депутат Теона Акубардия. Ранее Зурабишвили и более 120 неправительственных организаций подали в КС иск с требованием приостановить действие закона, а в дальнейшем - упразднить его. Ранее в понедельник премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что эти иски не имеют никакой перспективы. "Иск в конституционный суд против закона подается и со стороны оппозиционных депутатов... Это важный аспект правовой борьбы, и мы доведем эту борьбу до конца", - заявила депутат журналистам. По данным грузинских СМИ, иск подписывают более 30 оппозиционеров из разных партий. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней Министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.

https://ria.ru/20240516/kaladze-1946299316.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, сша, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросоюз