https://ria.ru/20240722/opasnost-1961306348.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.07.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:40

2024-07-22T18:40

2024-07-22T18:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240707/lavrov-1958020426.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина