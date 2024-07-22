https://ria.ru/20240722/opasnost-1961249050.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 22.07.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:45
2024-07-22T15:45
2024-07-22T15:45
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 15.20 мск. Через 16 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html
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белгород, белгородский район, шебекино, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вооруженные силы Украины
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском округе отменили ракетную опасность