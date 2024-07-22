https://ria.ru/20240722/opasnost-1961242778.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.07.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:29

2024-07-22T15:29

2024-07-22T15:30

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, города Шебекино и Шебекинского городского округа, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении. Корреспондент РИА новости передает, что в Белгороде работает сирена и слышны взрывы в небе.

https://ria.ru/20240612/opasnost-1952311704.html

белгород

белгородский район

шебекино

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородский район, шебекино