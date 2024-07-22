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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.07.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T03:02
2024-07-22T03:02
2024-07-22T03:05
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он.
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воронежская область, россия, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников