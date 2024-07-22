https://ria.ru/20240722/okhotnyy_ryad-1961322311.html

ТЦ "Охотный ряд" в Москве работает в обычном режиме

ТЦ "Охотный ряд" в Москве работает в обычном режиме - РИА Новости, 22.07.2024

ТЦ "Охотный ряд" в Москве работает в обычном режиме

ТЦ "Охотный ряд", расположенный вблизи Красной площади в Москве, функционирует в обычном режиме, эвакуации нет, сообщили РИА Новости в торговом центре. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T20:10

2024-07-22T20:10

2024-07-22T20:10

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ТЦ "Охотный ряд", расположенный вблизи Красной площади в Москве, функционирует в обычном режиме, эвакуации нет, сообщили РИА Новости в торговом центре. "Торговый центр функционирует в обычном режиме… Никакой эвакуации у нас нет", - ответила сотрудница торгового центра на вопрос корреспондента агентства о его работе.Ранее Telegram-каналы сообщали об эвакуации в торговом центре из-за загоревшейся машины на парковке.

https://ria.ru/20240330/evakuatsiya-1936799986.html

москва

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2024

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происшествия, москва