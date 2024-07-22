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ТЦ "Охотный ряд" в Москве работает в обычном режиме - РИА Новости, 22.07.2024
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20:10 22.07.2024
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ТЦ "Охотный ряд" в Москве работает в обычном режиме
ТЦ "Охотный ряд" в Москве работает в обычном режиме - РИА Новости, 22.07.2024
ТЦ "Охотный ряд" в Москве работает в обычном режиме
ТЦ "Охотный ряд", расположенный вблизи Красной площади в Москве, функционирует в обычном режиме, эвакуации нет, сообщили РИА Новости в торговом центре. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:10
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происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ТЦ "Охотный ряд", расположенный вблизи Красной площади в Москве, функционирует в обычном режиме, эвакуации нет, сообщили РИА Новости в торговом центре. "Торговый центр функционирует в обычном режиме… Никакой эвакуации у нас нет", - ответила сотрудница торгового центра на вопрос корреспондента агентства о его работе.Ранее Telegram-каналы сообщали об эвакуации в торговом центре из-за загоревшейся машины на парковке.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
ТЦ "Охотный ряд" в Москве работает в обычном режиме

В ТЦ "Охотный ряд" в Москве опровергли информацию об эвакуации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМанежная площадь
Манежная площадь - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ТЦ "Охотный ряд", расположенный вблизи Красной площади в Москве, функционирует в обычном режиме, эвакуации нет, сообщили РИА Новости в торговом центре.
«
"Торговый центр функционирует в обычном режиме… Никакой эвакуации у нас нет", - ответила сотрудница торгового центра на вопрос корреспондента агентства о его работе.
Ранее Telegram-каналы сообщали об эвакуации в торговом центре из-за загоревшейся машины на парковке.
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