https://ria.ru/20240722/okhotnyy_ryad-1961322311.html
ТЦ "Охотный ряд" в Москве работает в обычном режиме
ТЦ "Охотный ряд" в Москве работает в обычном режиме - РИА Новости, 22.07.2024
ТЦ "Охотный ряд" в Москве работает в обычном режиме
ТЦ "Охотный ряд", расположенный вблизи Красной площади в Москве, функционирует в обычном режиме, эвакуации нет, сообщили РИА Новости в торговом центре. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:10
2024-07-22T20:10
2024-07-22T20:10
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752638215_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_d54078760eaf21c40f9fdf0eab811407.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ТЦ "Охотный ряд", расположенный вблизи Красной площади в Москве, функционирует в обычном режиме, эвакуации нет, сообщили РИА Новости в торговом центре. "Торговый центр функционирует в обычном режиме… Никакой эвакуации у нас нет", - ответила сотрудница торгового центра на вопрос корреспондента агентства о его работе.Ранее Telegram-каналы сообщали об эвакуации в торговом центре из-за загоревшейся машины на парковке.
https://ria.ru/20240330/evakuatsiya-1936799986.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752638215_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9c5eab21dbc085aa8409ed926c40c86d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
ТЦ "Охотный ряд" в Москве работает в обычном режиме
В ТЦ "Охотный ряд" в Москве опровергли информацию об эвакуации