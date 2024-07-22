https://ria.ru/20240722/obstrely-1961330319.html
Число пострадавших при ракетном обстреле ДНР увеличилось
Число пострадавших при ракетном обстреле ДНР увеличилось - РИА Новости, 22.07.2024
Число пострадавших при ракетном обстреле ДНР увеличилось
Один мирный житель погиб, еще шестеро получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск в понедельник, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:09
2024-07-22T21:09
2024-07-22T21:09
специальная военная операция на украине
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горловка
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще шестеро получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск в понедельник, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее Пушилин сообщал, что при обстреле украинскими войсками густонаселенных районов Донецка ракетами HIMARS погиб один мирный житель, пострадали еще четверо. "Продолжает поступать информация о последствиях обстрелов городов республики. Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до семи человек: один мирный житель погиб, шестеро ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Кроме того, повреждения при обстрелах получили 11 жилых домостроений Донецка и Горловки, а также два образовательных учреждения в Калининском районе Донецка и газопровод в Горловке. Повреждены шесть автомобилей в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. "К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершено более 20 вооруженных атак, выпущено порядка 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Число пострадавших при ракетном обстреле ДНР увеличилось
Пушилин: при обстрелах Донецка и Горловки погиб мирный житель, шестеро ранены