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Число пострадавших при ракетном обстреле ДНР увеличилось - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/obstrely-1961330319.html
Число пострадавших при ракетном обстреле ДНР увеличилось
Число пострадавших при ракетном обстреле ДНР увеличилось - РИА Новости, 22.07.2024
Число пострадавших при ракетном обстреле ДНР увеличилось
Один мирный житель погиб, еще шестеро получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск в понедельник, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T21:09
2024-07-22T21:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще шестеро получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск в понедельник, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее Пушилин сообщал, что при обстреле украинскими войсками густонаселенных районов Донецка ракетами HIMARS погиб один мирный житель, пострадали еще четверо. "Продолжает поступать информация о последствиях обстрелов городов республики. Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до семи человек: один мирный житель погиб, шестеро ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Кроме того, повреждения при обстрелах получили 11 жилых домостроений Донецка и Горловки, а также два образовательных учреждения в Калининском районе Донецка и газопровод в Горловке. Повреждены шесть автомобилей в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. "К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершено более 20 вооруженных атак, выпущено порядка 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html
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донецк
горловка
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Число пострадавших при ракетном обстреле ДНР увеличилось

Пушилин: при обстрелах Донецка и Горловки погиб мирный житель, шестеро ранены

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Горловки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще шестеро получили ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск в понедельник, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Ранее Пушилин сообщал, что при обстреле украинскими войсками густонаселенных районов Донецка ракетами HIMARS погиб один мирный житель, пострадали еще четверо.
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ВСУ расстреливают мирных жителей целыми семьями, рассказал Пушилин
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"Продолжает поступать информация о последствиях обстрелов городов республики. Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до семи человек: один мирный житель погиб, шестеро ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
Кроме того, повреждения при обстрелах получили 11 жилых домостроений Донецка и Горловки, а также два образовательных учреждения в Калининском районе Донецка и газопровод в Горловке. Повреждены шесть автомобилей в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки.
"К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершено более 20 вооруженных атак, выпущено порядка 50 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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