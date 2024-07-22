https://ria.ru/20240722/obstrely-1961122497.html
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ
Пострадавшая полторы недели назад из-за атаки ВСУ города Шебекино Белгородской области скончалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:04
2024-07-22T07:04
2024-07-22T07:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пострадавшая полторы недели назад из-за атаки ВСУ города Шебекино Белгородской области скончалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Женщина, которая получила ранения полторы недели назад, скончалась", - сказал он. Гладков добавил, что в тяжелом состоянии находится мужчина, который получил ожоги в воскресенье во время атаки ВСУ села Маломихайловка Белгородской области.
https://ria.ru/20240721/obstrel-1961080407.html
белгородская область
шебекино
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ
Гладков сообщил о смерти женщины, раненной в Шебекино полторы недели назад