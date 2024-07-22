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В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ

В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024

В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ

Пострадавшая полторы недели назад из-за атаки ВСУ города Шебекино Белгородской области скончалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:04

2024-07-22T07:04

2024-07-22T07:04

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пострадавшая полторы недели назад из-за атаки ВСУ города Шебекино Белгородской области скончалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Женщина, которая получила ранения полторы недели назад, скончалась", - сказал он. Гладков добавил, что в тяжелом состоянии находится мужчина, который получил ожоги в воскресенье во время атаки ВСУ села Маломихайловка Белгородской области.

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия