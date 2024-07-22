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В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/obstrely-1961122497.html
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ
Пострадавшая полторы недели назад из-за атаки ВСУ города Шебекино Белгородской области скончалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:04
2024-07-22T07:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пострадавшая полторы недели назад из-за атаки ВСУ города Шебекино Белгородской области скончалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Женщина, которая получила ранения полторы недели назад, скончалась", - сказал он. Гладков добавил, что в тяжелом состоянии находится мужчина, который получил ожоги в воскресенье во время атаки ВСУ села Маломихайловка Белгородской области.
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ

Гладков сообщил о смерти женщины, раненной в Шебекино полторы недели назад

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пострадавшая полторы недели назад из-за атаки ВСУ города Шебекино Белгородской области скончалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Женщина, которая получила ранения полторы недели назад, скончалась", - сказал он.
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Гладков добавил, что в тяжелом состоянии находится мужчина, который получил ожоги в воскресенье во время атаки ВСУ села Маломихайловка Белгородской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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