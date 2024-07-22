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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:46 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/obstrel-1961326697.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 22.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка и Горловке 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:46
2024-07-22T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
кировский район
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка и Горловке 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ с 19.20 по 20.20 выпустили десять снарядов того же калибра по Горловке и Кировскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, горловка, донецк, кировский район, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Кировский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка и Горловке 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, ВСУ с 19.20 по 20.20 выпустили десять снарядов того же калибра по Горловке и Кировскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкКировский районСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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