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При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:12 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/obstrel-1961113840.html
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.07.2024
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Один мирный житель пострадал из-за повторной атаки ВСУ Шебекино в Белгородской области, мужчине с осколочным ранением оказали помощь на месте, сообщил... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T03:12
2024-07-22T03:12
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Один мирный житель пострадал из-за повторной атаки ВСУ Шебекино в Белгородской области, мужчине с осколочным ранением оказали помощь на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В воскресенье вечером Гладков уже сообщал об украинском обстреле Шебекино, пострадавших, предварительно, не было. "Город Шебекино повторно подв Один мирный житель пострадал из-за повторной атаки ВСУ Шебекино в Белгородской области, мужчине с осколочным ранением оказали помощь на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков . .), оперативно прибывшие на место пожара, спасли ее и передали бригаде скорой помощи. Медики осмотрели пожилую женщину и не обнаружили травм, но для стабилизации состояния ее доставляют в отделение терапии городской больницы №2 города Белгорода. Пострадал один мирный житель. Мужчине с осколочным ранением ноги бригада СМП (скорой медицинской помощи - ред.) оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал он. Гладков добавил, что на текущий момент пожарные ликвидировали очаг возгорания - огнем была поражена кровля дома площадью 72 квадратных метра. Также повреждено остекление в одном многоквартирном доме. "Информация о последствиях обстрела уточняется, утром оперативные службы и администрация начнут подомовой обход", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240721/gorlovka-1961080788.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Один мирный житель пострадал из-за повторной атаки ВСУ Шебекино в Белгородской области, мужчине с осколочным ранением оказали помощь на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В воскресенье вечером Гладков уже сообщал об украинском обстреле Шебекино, пострадавших, предварительно, не было.
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Вчера, 20:19
"Город Шебекино повторно подв Один мирный житель пострадал из-за повторной атаки ВСУ Шебекино в Белгородской области, мужчине с осколочным ранением оказали помощь на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков . .), оперативно прибывшие на место пожара, спасли ее и передали бригаде скорой помощи. Медики осмотрели пожилую женщину и не обнаружили травм, но для стабилизации состояния ее доставляют в отделение терапии городской больницы №2 города Белгорода. Пострадал один мирный житель. Мужчине с осколочным ранением ноги бригада СМП (скорой медицинской помощи - ред.) оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал он.
Гладков добавил, что на текущий момент пожарные ликвидировали очаг возгорания - огнем была поражена кровля дома площадью 72 квадратных метра. Также повреждено остекление в одном многоквартирном доме.
"Информация о последствиях обстрела уточняется, утром оперативные службы и администрация начнут подомовой обход", - заключил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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