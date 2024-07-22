https://ria.ru/20240722/obstrel-1961113840.html

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.07.2024

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Один мирный житель пострадал из-за повторной атаки ВСУ Шебекино в Белгородской области, мужчине с осколочным ранением оказали помощь на месте, сообщил... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T03:12

2024-07-22T03:12

2024-07-22T03:12

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Один мирный житель пострадал из-за повторной атаки ВСУ Шебекино в Белгородской области, мужчине с осколочным ранением оказали помощь на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В воскресенье вечером Гладков уже сообщал об украинском обстреле Шебекино, пострадавших, предварительно, не было. "Город Шебекино повторно подв Один мирный житель пострадал из-за повторной атаки ВСУ Шебекино в Белгородской области, мужчине с осколочным ранением оказали помощь на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков . .), оперативно прибывшие на место пожара, спасли ее и передали бригаде скорой помощи. Медики осмотрели пожилую женщину и не обнаружили травм, но для стабилизации состояния ее доставляют в отделение терапии городской больницы №2 города Белгорода. Пострадал один мирный житель. Мужчине с осколочным ранением ноги бригада СМП (скорой медицинской помощи - ред.) оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал он. Гладков добавил, что на текущий момент пожарные ликвидировали очаг возгорания - огнем была поражена кровля дома площадью 72 квадратных метра. Также повреждено остекление в одном многоквартирном доме. "Информация о последствиях обстрела уточняется, утром оперативные службы и администрация начнут подомовой обход", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20240721/gorlovka-1961080788.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия