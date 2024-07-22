https://ria.ru/20240722/obstrel-1961103817.html

Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.07.2024

Украинские войска за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 141 боеприпас, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T00:36

2024-07-22T00:36

2024-07-22T00:36

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происшествия

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 141 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шестнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать семь обстрелов - на Горловском направлении... Три обстрела - на Ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего был выпущен 141 боеприпас. По данным представительства, четыре мирных жителя погибли, ранения различной степени тяжести получили десять мирных жителей, в том числе один ребёнок. В предыдущие сутки был зафиксирован 31 обстрел.

https://ria.ru/20240721/gorlovka-1961080788.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия