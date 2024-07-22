https://ria.ru/20240722/obschezhitiya-1961302705.html

Минобрнауки разъяснило предложение по обеспечению студентов общежитиями

Минобрнауки разъяснило предложение по обеспечению студентов общежитиями - РИА Новости, 22.07.2024

Минобрнауки разъяснило предложение по обеспечению студентов общежитиями

Подход министерства науки и высшего образования РФ в вопросах общежития состоит в том, чтобы обеспечивать местами всех обучающихся, но в первую очередь тех, кто РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:23

2024-07-22T18:23

2024-07-22T18:23

общество

россия

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подход министерства науки и высшего образования РФ в вопросах общежития состоит в том, чтобы обеспечивать местами всех обучающихся, но в первую очередь тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, сообщила пресс-служба министерства. Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил рассмотреть вопрос, чтобы оставить общежития только для малоимущих студентов и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Он также предложил рассмотреть вопрос о введении еще одного статуса жилья для студентов, отличного от общежития, но с разумной ценой на него. "Подход министерства науки и высшего образования Российской Федерации состоит в том, чтобы обеспечить местами в общежитиях всех обучающихся, и в первую очередь тех из них, кто находится в сложной жизненной ситуации", - говорится в сообщении. Для этого в том числе осуществляется масштабный проект по реконструкции 800 общежитий, который улучшит условия проживания 250 тысяч студентов, а по поручению президента с 2025 по 2030 годы планируется возвести не менее 25 современных кампусов, пояснили в пресс-службе. В соответствии с законом общежитие предоставляется обучающимся в порядке, установленном локальными нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В тех случаях, когда университету не хватает своего жилищного фонда, вопрос об обеспечении жильем нуждающихся студентов решается путем заключения договоров с организациями, располагающими свободными жилыми помещениями, уточнили в министерстве.

https://na.ria.ru/20240626/bfu-1955369843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)