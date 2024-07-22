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Минобрнауки разъяснило предложение по обеспечению студентов общежитиями - РИА Новости, 22.07.2024
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18:23 22.07.2024
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Минобрнауки разъяснило предложение по обеспечению студентов общежитиями
Минобрнауки разъяснило предложение по обеспечению студентов общежитиями - РИА Новости, 22.07.2024
Минобрнауки разъяснило предложение по обеспечению студентов общежитиями
Подход министерства науки и высшего образования РФ в вопросах общежития состоит в том, чтобы обеспечивать местами всех обучающихся, но в первую очередь тех, кто РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:23
2024-07-22T18:23
общество
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подход министерства науки и высшего образования РФ в вопросах общежития состоит в том, чтобы обеспечивать местами всех обучающихся, но в первую очередь тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, сообщила пресс-служба министерства. Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил рассмотреть вопрос, чтобы оставить общежития только для малоимущих студентов и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Он также предложил рассмотреть вопрос о введении еще одного статуса жилья для студентов, отличного от общежития, но с разумной ценой на него. "Подход министерства науки и высшего образования Российской Федерации состоит в том, чтобы обеспечить местами в общежитиях всех обучающихся, и в первую очередь тех из них, кто находится в сложной жизненной ситуации", - говорится в сообщении. Для этого в том числе осуществляется масштабный проект по реконструкции 800 общежитий, который улучшит условия проживания 250 тысяч студентов, а по поручению президента с 2025 по 2030 годы планируется возвести не менее 25 современных кампусов, пояснили в пресс-службе. В соответствии с законом общежитие предоставляется обучающимся в порядке, установленном локальными нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В тех случаях, когда университету не хватает своего жилищного фонда, вопрос об обеспечении жильем нуждающихся студентов решается путем заключения договоров с организациями, располагающими свободными жилыми помещениями, уточнили в министерстве.
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общество, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Минобрнауки разъяснило предложение по обеспечению студентов общежитиями

Минобрнауки: обеспечивать общежитиями надо всех, но в первую очередь малоимущих

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтуденты в общежитии Российского университета дружбы народов
Студенты в общежитии Российского университета дружбы народов - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Студенты в общежитии Российского университета дружбы народов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подход министерства науки и высшего образования РФ в вопросах общежития состоит в том, чтобы обеспечивать местами всех обучающихся, но в первую очередь тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, сообщила пресс-служба министерства.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил рассмотреть вопрос, чтобы оставить общежития только для малоимущих студентов и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Он также предложил рассмотреть вопрос о введении еще одного статуса жилья для студентов, отличного от общежития, но с разумной ценой на него.
«
"Подход министерства науки и высшего образования Российской Федерации состоит в том, чтобы обеспечить местами в общежитиях всех обучающихся, и в первую очередь тех из них, кто находится в сложной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.
Для этого в том числе осуществляется масштабный проект по реконструкции 800 общежитий, который улучшит условия проживания 250 тысяч студентов, а по поручению президента с 2025 по 2030 годы планируется возвести не менее 25 современных кампусов, пояснили в пресс-службе.
В соответствии с законом общежитие предоставляется обучающимся в порядке, установленном локальными нормативными актами организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В тех случаях, когда университету не хватает своего жилищного фонда, вопрос об обеспечении жильем нуждающихся студентов решается путем заключения договоров с организациями, располагающими свободными жилыми помещениями, уточнили в министерстве.
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