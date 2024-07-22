https://ria.ru/20240722/novorossiysk-1961215771.html

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 22.07.2024

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами

Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт во вторник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:56

2024-07-22T13:56

2024-07-22T13:56

безопасность

новороссийск

россия

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт во вторник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в Telegram-канале администрации города. "С 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 23 июля 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.

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безопасность, новороссийск, россия