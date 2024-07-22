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В белгородском селе Никольское при обстреле ранены двое детей - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 22.07.2024 (обновлено: 18:15 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/nikolskoe-1961271951.html
В белгородском селе Никольское при обстреле ранены двое детей
В белгородском селе Никольское при обстреле ранены двое детей - РИА Новости, 22.07.2024
В белгородском селе Никольское при обстреле ранены двое детей
Двое детей ранены в селе Никольское Шебекинского городского округа при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:51
2024-07-22T18:15
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Двое детей ранены в селе Никольское Шебекинского городского округа при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Шебекинский городской округ и Белгородский район подверглись воздушным атакам со стороны ВСУ. В селе Никольское Шебекинского городского округа ранены двое детей. У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги. Бригадами скорой они доставляются в областную детскую клиническую больницу", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе повреждены 5 автомобилей, 10 частных домовладений, из них в двух домах выявлены серьезные повреждения. По данным главы области, после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгородском районе в селах Нечаевка и Вергилевка повреждены три частных дома и три автомобиля.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240722/vsu-1961251374.html
https://ria.ru/20240722/kreml-1961194467.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В белгородском селе Никольское при обстреле ранены двое детей

В белгородском селе Никольское при обстреле со стороны ВСУ ранены двое детей

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Никольское. 22 июля 2024
Последствия обстрела села Никольское. 22 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Никольское. 22 июля 2024
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Двое детей ранены в селе Никольское Шебекинского городского округа при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Шебекинский городской округ и Белгородский район подверглись воздушным атакам со стороны ВСУ. В селе Никольское Шебекинского городского округа ранены двое детей. У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги. Бригадами скорой они доставляются в областную детскую клиническую больницу", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что в селе повреждены 5 автомобилей, 10 частных домовладений, из них в двух домах выявлены серьезные повреждения. По данным главы области, после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгородском районе в селах Нечаевка и Вергилевка повреждены три частных дома и три автомобиля.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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