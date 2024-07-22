https://ria.ru/20240722/nikolskoe-1961271951.html

В белгородском селе Никольское при обстреле ранены двое детей

В белгородском селе Никольское при обстреле ранены двое детей - РИА Новости, 22.07.2024

В белгородском селе Никольское при обстреле ранены двое детей

Двое детей ранены в селе Никольское Шебекинского городского округа при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:51

2024-07-22T16:51

2024-07-22T18:15

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Двое детей ранены в селе Никольское Шебекинского городского округа при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Шебекинский городской округ и Белгородский район подверглись воздушным атакам со стороны ВСУ. В селе Никольское Шебекинского городского округа ранены двое детей. У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги. Бригадами скорой они доставляются в областную детскую клиническую больницу", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе повреждены 5 автомобилей, 10 частных домовладений, из них в двух домах выявлены серьезные повреждения. По данным главы области, после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгородском районе в селах Нечаевка и Вергилевка повреждены три частных дома и три автомобиля.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240722/vsu-1961251374.html

https://ria.ru/20240722/kreml-1961194467.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины