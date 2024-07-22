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Власти Сочи рассказали, когда ожидается пик непогоды - РИА Новости, 22.07.2024
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20:25 22.07.2024 (обновлено: 20:57 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/nepogoda-1961324221.html
Власти Сочи рассказали, когда ожидается пик непогоды
Власти Сочи рассказали, когда ожидается пик непогоды - РИА Новости, 22.07.2024
Власти Сочи рассказали, когда ожидается пик непогоды
Выпадение обильных осадков прогнозируется в Адлерском районе Сочи днем во вторник, все службы находятся в полной готовности, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:25
2024-07-22T20:57
сочи
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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Выпадение обильных осадков прогнозируется в Адлерском районе Сочи днем во вторник, все службы находятся в полной готовности, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.По прогнозам краевых синоптиков, во вторник и среду на территории Сочи пройдут сильные дожди, возможен град."В дневные часы 23 июля, по сообщению синоптиков, выпадет до 20 мм осадков, преимущественно в Лазаревском и Центральном районах. В течение дня грозовой фронт усилится и сместится в сторону Адлерского района и горного кластера. Прогнозируют осадки от 40 до 70 мм. Возможны подъемы уровня воды в реках", - говорится в сообщении мэрии.Пик непогоды придётся в ночь на вторник. "Все системы и службы города находятся в полной готовности и в случае необходимости готовы оперативно действовать в любое время дня и ночи. В усиленном режиме сейчас больше 1 тысячи человек и 400 единиц техники", - приводятся в релизе администрации слова главы города Андрея Прошунина.В профилактических мерах работники "Водостока" проводят внеплановую проверку ливневой канализации, а также профилактические работы на насосных станциях. "Предприятия жилищно-коммунального комплекса готовы привлечь более 600 человек. Так, на муниципальном предприятии "Водоканал" сформирована 21 аварийная бригада", - добавили в сочинской мэрии.
https://ria.ru/20240722/rostov-na-donu-1961221741.html
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Сочи
Власти Сочи рассказали, когда ожидается пик непогоды

Власти: пик непогоды в Сочи ожидается в ночь со вторника на среду

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Выпадение обильных осадков прогнозируется в Адлерском районе Сочи днем во вторник, все службы находятся в полной готовности, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.
По прогнозам краевых синоптиков, во вторник и среду на территории Сочи пройдут сильные дожди, возможен град.
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"В дневные часы 23 июля, по сообщению синоптиков, выпадет до 20 мм осадков, преимущественно в Лазаревском и Центральном районах. В течение дня грозовой фронт усилится и сместится в сторону Адлерского района и горного кластера. Прогнозируют осадки от 40 до 70 мм. Возможны подъемы уровня воды в реках", - говорится в сообщении мэрии.
Пик непогоды придётся в ночь на вторник. "Все системы и службы города находятся в полной готовности и в случае необходимости готовы оперативно действовать в любое время дня и ночи. В усиленном режиме сейчас больше 1 тысячи человек и 400 единиц техники", - приводятся в релизе администрации слова главы города Андрея Прошунина.
В профилактических мерах работники "Водостока" проводят внеплановую проверку ливневой канализации, а также профилактические работы на насосных станциях. "Предприятия жилищно-коммунального комплекса готовы привлечь более 600 человек. Так, на муниципальном предприятии "Водоканал" сформирована 21 аварийная бригада", - добавили в сочинской мэрии.
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