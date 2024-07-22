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Израиль игнорирует все подходы по решению конфликта в Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 22.07.2024
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23:27 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/nebenzya-1961343511.html
Израиль игнорирует все подходы по решению конфликта в Газе, заявил Небензя
Израиль игнорирует все подходы по решению конфликта в Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 22.07.2024
Израиль игнорирует все подходы по решению конфликта в Газе, заявил Небензя
Израиль продолжает игнорировать все мирные подходы к урегулированию в ситуации в Газе, включая "пресловутый план Байдена", сообщил постпред России при ООН... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:27
2024-07-22T23:27
в мире
израиль
россия
вашингтон (штат)
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Израиль продолжает игнорировать все мирные подходы к урегулированию в ситуации в Газе, включая "пресловутый план Байдена", сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. "И при всем этом Израиль по-прежнему при очевидном потакании Вашингтона продолжает игнорировать все принятые в Совете Безопасности резолюции и пресловутый план Байдена, существующий только на бумаге", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.Как отметил российский дипломат, анклав "буквально лежит в руинах": уничтожены жилые дома, школы, больницы, от гражданской инфраструктуры практически не осталось камня на камне, также погибло множество членов гумперсонала ООН и различных НПО.
https://ria.ru/20240722/khusity-1961270897.html
израиль
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в мире, израиль, россия, вашингтон (штат), василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Вашингтон (штат), Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль игнорирует все подходы по решению конфликта в Газе, заявил Небензя

Небензя: Израиль игнорирует мирные подходы к урегулированию обстановки в Газе

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Израиль продолжает игнорировать все мирные подходы к урегулированию в ситуации в Газе, включая "пресловутый план Байдена", сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
«
"И при всем этом Израиль по-прежнему при очевидном потакании Вашингтона продолжает игнорировать все принятые в Совете Безопасности резолюции и пресловутый план Байдена, существующий только на бумаге", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Как отметил российский дипломат, анклав "буквально лежит в руинах": уничтожены жилые дома, школы, больницы, от гражданской инфраструктуры практически не осталось камня на камне, также погибло множество членов гумперсонала ООН и различных НПО.
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В миреИзраильРоссияВашингтон (штат)Василий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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