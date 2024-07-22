https://ria.ru/20240722/nebenzya-1961343511.html

Израиль игнорирует все подходы по решению конфликта в Газе, заявил Небензя

Израиль игнорирует все подходы по решению конфликта в Газе, заявил Небензя - РИА Новости, 22.07.2024

Израиль игнорирует все подходы по решению конфликта в Газе, заявил Небензя

Израиль продолжает игнорировать все мирные подходы к урегулированию в ситуации в Газе, включая "пресловутый план Байдена", сообщил постпред России при ООН... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:27

2024-07-22T23:27

2024-07-22T23:27

в мире

израиль

россия

вашингтон (штат)

василий небензя

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg

ООН, 22 июл – РИА Новости. Израиль продолжает игнорировать все мирные подходы к урегулированию в ситуации в Газе, включая "пресловутый план Байдена", сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. "И при всем этом Израиль по-прежнему при очевидном потакании Вашингтона продолжает игнорировать все принятые в Совете Безопасности резолюции и пресловутый план Байдена, существующий только на бумаге", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.Как отметил российский дипломат, анклав "буквально лежит в руинах": уничтожены жилые дома, школы, больницы, от гражданской инфраструктуры практически не осталось камня на камне, также погибло множество членов гумперсонала ООН и различных НПО.

https://ria.ru/20240722/khusity-1961270897.html

израиль

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, вашингтон (штат), василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году