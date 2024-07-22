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Небензю наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса России - РИА Новости, 22.07.2024
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19:06 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/nebenzya-1961311108.html
Небензю наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса России
Небензю наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса России - РИА Новости, 22.07.2024
Небензю наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса России
Постпреду РФ при ООН Василию Небензе объявлена благодарность правительства за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:06
2024-07-22T19:06
россия
нью-йорк (город)
сша
василий небензя
михаил мишустин
оон
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Постпреду РФ при ООН Василию Небензе объявлена благодарность правительства за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации объявить благодарность правительства РФ:... Небензе Василию Алексеевичу - постоянному представителю РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителю РФ в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
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россия, нью-йорк (город), сша, василий небензя, михаил мишустин, оон
Россия, Нью-Йорк (город), США, Василий Небензя, Михаил Мишустин, ООН
Небензю наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса России

Мишустин наградил Небензю за вклад в реализацию внешнеполитического курса России

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Постпреду РФ при ООН Василию Небензе объявлена благодарность правительства за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России.
«
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации объявить благодарность правительства РФ:... Небензе Василию Алексеевичу - постоянному представителю РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителю РФ в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.
Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
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РоссияНью-Йорк (город)СШАВасилий НебензяМихаил МишустинООН
 
 
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