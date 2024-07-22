https://ria.ru/20240722/nebenzya-1961311108.html

Небензю наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса России

Небензю наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса России - РИА Новости, 22.07.2024

Небензю наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса России

Постпреду РФ при ООН Василию Небензе объявлена благодарность правительства за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:06

2024-07-22T19:06

2024-07-22T19:06

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нью-йорк (город)

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василий небензя

михаил мишустин

оон

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Постпреду РФ при ООН Василию Небензе объявлена благодарность правительства за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации объявить благодарность правительства РФ:... Небензе Василию Алексеевичу - постоянному представителю РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителю РФ в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240709/nebenzja-1958605376.html

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нью-йорк (город)

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россия, нью-йорк (город), сша, василий небензя, михаил мишустин, оон