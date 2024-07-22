https://ria.ru/20240722/nebenzya-1961311108.html
Небензю наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса России
Небензю наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса России - РИА Новости, 22.07.2024
Небензю наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса России
Постпреду РФ при ООН Василию Небензе объявлена благодарность правительства за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:06
2024-07-22T19:06
2024-07-22T19:06
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Постпреду РФ при ООН Василию Небензе объявлена благодарность правительства за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации объявить благодарность правительства РФ:... Небензе Василию Алексеевичу - постоянному представителю РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителю РФ в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
https://ria.ru/20240709/nebenzja-1958605376.html
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россия, нью-йорк (город), сша, василий небензя, михаил мишустин, оон
Россия, Нью-Йорк (город), США, Василий Небензя, Михаил Мишустин, ООН
Небензю наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса России
Мишустин наградил Небензю за вклад в реализацию внешнеполитического курса России