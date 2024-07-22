https://ria.ru/20240722/natsproekt-1961284715.html

Калужский губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов

Калужский губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов - РИА Новости, 22.07.2024

Калужский губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов в регионе, сообщает областное правительство. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:25

2024-07-22T17:25

2024-07-22T17:25

калужская область

жилье

владислав шапша

владимир путин

ано "национальные приоритеты"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов в регионе, сообщает областное правительство. Текущий статус 46 региональных проектов в рамках 13 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, рассматривался в понедельник на заседании регионального правительства. По словам заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в их реализации участвуют 12 органов исполнительной власти. Законтрактовано 97%, общее кассовое исполнение составило 44%. По итогам первого полугодия 2024 года средний уровень реализации проектов составил 60%, по данному показателю регион занимает седьмое место в стране и второе место в Центральном федеральном округе (ЦФО). Разумовский также отметил, что высокие результаты достигнуты в части брендирования объектов капитального строительства. В рейтинге АНО "Национальные приоритеты" Калужская область стабильно входит в "зеленую" зону. Регион входит в топ-5 в ЦФО по информационному сопровождению реализации национальных проектов. "У нас большие задачи. Вы видите количество показателей и направлений, на которые расходуются средства. Все они требуют внимания, личного контроля. Это поручение президента. От вас жду безусловного выполнения тех целей, которые перед нами поставлены", - подчеркнул губернатор Калужской области. Отмечается, что в ходе реализации нацпроектов есть и ряд проблем, например, подрядчик срывает сроки строительства футбольного манежа на тренировочной площадке "Спутник". "Губернатор подчеркнул, что данный объект должен быть сдан в этом году и поручил своему заместителю Ольге Ивановой представить доклад о сложившейся ситуации и принятых мерах для ее решения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240719/studotryady-1960803119.html

https://ria.ru/20240718/mnogodetnye-1960569986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, владислав шапша, владимир путин, ано "национальные приоритеты"