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Калужский губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов - РИА Новости, 22.07.2024
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Калужская область
 
17:25 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/natsproekt-1961284715.html
Калужский губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов
Калужский губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов - РИА Новости, 22.07.2024
Калужский губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов в регионе, сообщает областное правительство. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:25
2024-07-22T17:25
калужская область
жилье
владислав шапша
владимир путин
ано "национальные приоритеты"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов в регионе, сообщает областное правительство. Текущий статус 46 региональных проектов в рамках 13 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, рассматривался в понедельник на заседании регионального правительства. По словам заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в их реализации участвуют 12 органов исполнительной власти. Законтрактовано 97%, общее кассовое исполнение составило 44%. По итогам первого полугодия 2024 года средний уровень реализации проектов составил 60%, по данному показателю регион занимает седьмое место в стране и второе место в Центральном федеральном округе (ЦФО). Разумовский также отметил, что высокие результаты достигнуты в части брендирования объектов капитального строительства. В рейтинге АНО "Национальные приоритеты" Калужская область стабильно входит в "зеленую" зону. Регион входит в топ-5 в ЦФО по информационному сопровождению реализации национальных проектов. "У нас большие задачи. Вы видите количество показателей и направлений, на которые расходуются средства. Все они требуют внимания, личного контроля. Это поручение президента. От вас жду безусловного выполнения тех целей, которые перед нами поставлены", - подчеркнул губернатор Калужской области. Отмечается, что в ходе реализации нацпроектов есть и ряд проблем, например, подрядчик срывает сроки строительства футбольного манежа на тренировочной площадке "Спутник". "Губернатор подчеркнул, что данный объект должен быть сдан в этом году и поручил своему заместителю Ольге Ивановой представить доклад о сложившейся ситуации и принятых мерах для ее решения", - говорится в сообщении.
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жилье, владислав шапша, владимир путин, ано "национальные приоритеты"
Калужская область, Жилье, Владислав Шапша, Владимир Путин, АНО "Национальные приоритеты"

Калужский губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов в регионе, сообщает областное правительство.
Текущий статус 46 региональных проектов в рамках 13 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, рассматривался в понедельник на заседании регионального правительства.
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По словам заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в их реализации участвуют 12 органов исполнительной власти. Законтрактовано 97%, общее кассовое исполнение составило 44%. По итогам первого полугодия 2024 года средний уровень реализации проектов составил 60%, по данному показателю регион занимает седьмое место в стране и второе место в Центральном федеральном округе (ЦФО).
Разумовский также отметил, что высокие результаты достигнуты в части брендирования объектов капитального строительства. В рейтинге АНО "Национальные приоритеты" Калужская область стабильно входит в "зеленую" зону. Регион входит в топ-5 в ЦФО по информационному сопровождению реализации национальных проектов.
"У нас большие задачи. Вы видите количество показателей и направлений, на которые расходуются средства. Все они требуют внимания, личного контроля. Это поручение президента. От вас жду безусловного выполнения тех целей, которые перед нами поставлены", - подчеркнул губернатор Калужской области.
Отмечается, что в ходе реализации нацпроектов есть и ряд проблем, например, подрядчик срывает сроки строительства футбольного манежа на тренировочной площадке "Спутник".
"Губернатор подчеркнул, что данный объект должен быть сдан в этом году и поручил своему заместителю Ольге Ивановой представить доклад о сложившейся ситуации и принятых мерах для ее решения", - говорится в сообщении.
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Калужская областьЖильеВладислав ШапшаВладимир ПутинАНО "Национальные приоритеты"
 
 
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