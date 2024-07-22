https://ria.ru/20240722/nagrazhdenie-1961345146.html

Путин наградил топ-менеджеров нефтегазовых и энергетических компаний

Путин наградил топ-менеджеров нефтегазовых и энергетических компаний - РИА Новости, 22.07.2024

Путин наградил топ-менеджеров нефтегазовых и энергетических компаний

Президент России Владимир Путин наградил топ-менеджеров крупных нефтегазовых и энергетических компаний, включая "Россети", "Газпром межрегионгаз", "Русснефть",... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:40

2024-07-22T23:40

2024-07-22T23:40

экономика

россия

владимир путин

газпром

россети

русснефть

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил топ-менеджеров крупных нефтегазовых и энергетических компаний, включая "Россети", "Газпром межрегионгаз", "Русснефть", "Интер РАО", соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно указу, Орденом "За заслуги перед отечеством" III степени награжден генеральный директор акционерного общества "Зарубежнефть" Кудряшов Сергей. Орденом дружбы награжден председатель правления ассоциации "Некоммерческое партнерство совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергии и мощностью" Быстров Максим, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Густов Сергей и президент ПАО "РуссНефть" Толочек Евгений. Медалью ордена "За заслуги перед отечеством" I степени награждаются член правления "Интер РАО" Панина Александра, генеральный директор ООО "Газпром Энергохолдинг" Федоров Денис и первый заместитель генерального директора ООО "Газпром Энергохолдинг" Шацкий Павел. Медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени награждаются член правления ПАО "Интер РАО ЕЭС" Маслов Алексей, член правления ассоциации "Некоммерческое партнерство совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергии и мощностью" Рощенко Николай, заместитель генерального директора ПАО "Россети" Тихонова Мария и заместитель генерального директора ПАО "Россети" Харитонов Владимир. Более того, орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награждается гендиректор ООО "Сибур" Карисалов Михаил.

https://ria.ru/20240708/orden-1958348495.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, газпром, россети, русснефть