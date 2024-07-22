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Умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона в Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 22.07.2024 (обновлено: 20:02 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/muzhchina-1961318540.html
Умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона в Белгородской области
Умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона в Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2024
Умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона в Белгородской области
В отделении реанимации скончался мужчина, раненный в воскресенье в результате атаки дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:50
2024-07-22T20:02
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В отделении реанимации скончался мужчина, раненный в воскресенье в результате атаки дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что мужчина находится в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов."Произошло то, чего мы опасались на протяжении всего дня… В отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который был ранен вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю в районе села Маломихайловка на участке автодороги Шебекино - Волоконовка. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную медицинскую помощь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.Белгородский губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
Умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона в Белгородской области

В реанимации умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона под Белгородом

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В отделении реанимации скончался мужчина, раненный в воскресенье в результате атаки дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что мужчина находится в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов.
«
"Произошло то, чего мы опасались на протяжении всего дня… В отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который был ранен вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю в районе села Маломихайловка на участке автодороги Шебекино - Волоконовка. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную медицинскую помощь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.
Белгородский губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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