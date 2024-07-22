https://ria.ru/20240722/muzhchina-1961318540.html

Умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона в Белгородской области

Умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона в Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2024

Умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона в Белгородской области

В отделении реанимации скончался мужчина, раненный в воскресенье в результате атаки дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:50

2024-07-22T19:50

2024-07-22T20:02

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В отделении реанимации скончался мужчина, раненный в воскресенье в результате атаки дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что мужчина находится в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов."Произошло то, чего мы опасались на протяжении всего дня… В отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который был ранен вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю в районе села Маломихайловка на участке автодороги Шебекино - Волоконовка. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную медицинскую помощь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.Белгородский губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

https://ria.ru/20240722/interiapl-1961224000.html

белгородская область

шебекино

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков