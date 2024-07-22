https://ria.ru/20240722/muzhchina-1961318540.html
Умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона в Белгородской области
Умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона в Белгородской области - РИА Новости, 22.07.2024
Умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона в Белгородской области
В отделении реанимации скончался мужчина, раненный в воскресенье в результате атаки дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:50
2024-07-22T19:50
2024-07-22T20:02
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_1993ead9928363e5b635654ed341d888.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В отделении реанимации скончался мужчина, раненный в воскресенье в результате атаки дрона по автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что мужчина находится в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов."Произошло то, чего мы опасались на протяжении всего дня… В отделении реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который был ранен вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю в районе села Маломихайловка на участке автодороги Шебекино - Волоконовка. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную медицинскую помощь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.Белгородский губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.
https://ria.ru/20240722/interiapl-1961224000.html
белгородская область
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ce14a4b0d3e480a235f5fcf919e0d71c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
Умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона в Белгородской области
В реанимации умер мужчина, раненный в воскресенье при атаке дрона под Белгородом