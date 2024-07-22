МВД хочет ввести экзамены на право управления квадроциклами и снегоходами
МВД хочет запретить управлять квадроциклами не прошедшим специального обучения
Инспектор ГИБДД во время патрулирования . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. МВД России планирует запретить водителям управлять квадроциклами, трициклами и снегоходами, если они не пройдут спецобучение и не получат права категории "A", следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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"Внести изменения в приказ МВД России от 13 мая 2009 года № 365 "О введении в действие водительского удостоверения" согласно прилагаемому перечню... В разделе 12 для подкатегории "B1" проставляется отметка "MS", подтверждающая право на управление транспортными средствами подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа", - говорится в проекте приказа.
Уточняется, что отметка проставляется при наличии водительского удостоверения категории "A" и при получении права на управление транспортом подкатегории "В1" после освоения основной программы профобучения водителей транспортных средств подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.
Согласно пояснительной записке документа, разработка проекта приказа обусловлена необходимостью совершенствования оформления российских национальных водительских удостоверений.
"В1" - это подкатегория "В", которая даёт право управлять трициклами и квадрициклами.