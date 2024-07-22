https://ria.ru/20240722/mototransport-1961228415.html

МВД хочет ввести экзамены на право управления квадроциклами и снегоходами

МВД хочет ввести экзамены на право управления квадроциклами и снегоходами - РИА Новости, 22.07.2024

МВД хочет ввести экзамены на право управления квадроциклами и снегоходами

МВД России планирует запретить водителям управлять квадроциклами, трициклами и снегоходами, если они не пройдут спецобучение и не получат права категории "A",... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:46

2024-07-22T14:46

2024-07-22T14:46

общество

авто

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. МВД России планирует запретить водителям управлять квадроциклами, трициклами и снегоходами, если они не пройдут спецобучение и не получат права категории "A", следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Внести изменения в приказ МВД России от 13 мая 2009 года № 365 "О введении в действие водительского удостоверения" согласно прилагаемому перечню... В разделе 12 для подкатегории "B1" проставляется отметка "MS", подтверждающая право на управление транспортными средствами подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа", - говорится в проекте приказа. Уточняется, что отметка проставляется при наличии водительского удостоверения категории "A" и при получении права на управление транспортом подкатегории "В1" после освоения основной программы профобучения водителей транспортных средств подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа. Согласно пояснительной записке документа, разработка проекта приказа обусловлена необходимостью совершенствования оформления российских национальных водительских удостоверений. "В1" - это подкатегория "В", которая даёт право управлять трициклами и квадрициклами.

https://ria.ru/20240713/otvetsvennost-1959367294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)