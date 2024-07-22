Рейтинг@Mail.ru
МВД хочет ввести экзамены на право управления квадроциклами и снегоходами - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/mototransport-1961228415.html
МВД хочет ввести экзамены на право управления квадроциклами и снегоходами
МВД хочет ввести экзамены на право управления квадроциклами и снегоходами - РИА Новости, 22.07.2024
МВД хочет ввести экзамены на право управления квадроциклами и снегоходами
МВД России планирует запретить водителям управлять квадроциклами, трициклами и снегоходами, если они не пройдут спецобучение и не получат права категории "A",... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:46
2024-07-22T14:46
общество
авто
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516077_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_e5b54a4f22f2981f201bb59ab7d76ef0.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. МВД России планирует запретить водителям управлять квадроциклами, трициклами и снегоходами, если они не пройдут спецобучение и не получат права категории "A", следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Внести изменения в приказ МВД России от 13 мая 2009 года № 365 "О введении в действие водительского удостоверения" согласно прилагаемому перечню... В разделе 12 для подкатегории "B1" проставляется отметка "MS", подтверждающая право на управление транспортными средствами подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа", - говорится в проекте приказа. Уточняется, что отметка проставляется при наличии водительского удостоверения категории "A" и при получении права на управление транспортом подкатегории "В1" после освоения основной программы профобучения водителей транспортных средств подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа. Согласно пояснительной записке документа, разработка проекта приказа обусловлена необходимостью совершенствования оформления российских национальных водительских удостоверений. "В1" - это подкатегория "В", которая даёт право управлять трициклами и квадрициклами.
https://ria.ru/20240713/otvetsvennost-1959367294.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516077_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_e8bde8c120771d54be1bf494b5967033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Авто, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД хочет ввести экзамены на право управления квадроциклами и снегоходами

МВД хочет запретить управлять квадроциклами не прошедшим специального обучения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД во время патрулирования
Инспектор ГИБДД во время патрулирования - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Инспектор ГИБДД во время патрулирования . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. МВД России планирует запретить водителям управлять квадроциклами, трициклами и снегоходами, если они не пройдут спецобучение и не получат права категории "A", следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Внести изменения в приказ МВД России от 13 мая 2009 года № 365 "О введении в действие водительского удостоверения" согласно прилагаемому перечню... В разделе 12 для подкатегории "B1" проставляется отметка "MS", подтверждающая право на управление транспортными средствами подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа", - говорится в проекте приказа.
Уточняется, что отметка проставляется при наличии водительского удостоверения категории "A" и при получении права на управление транспортом подкатегории "В1" после освоения основной программы профобучения водителей транспортных средств подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.
Согласно пояснительной записке документа, разработка проекта приказа обусловлена необходимостью совершенствования оформления российских национальных водительских удостоверений.
"В1" - это подкатегория "В", которая даёт право управлять трициклами и квадрициклами.
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
В России вводят новое основание для лишения водительских прав
13 июля, 02:15
 
ОбществоАвтоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала