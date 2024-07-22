https://ria.ru/20240722/motorko-1961228920.html

Экс-глава концерна "Автоматика" частично признал вину, сообщил источник

Экс-глава концерна "Автоматика" частично признал вину, сообщил источник - РИА Новости, 22.07.2024

Экс-глава концерна "Автоматика" частично признал вину, сообщил источник

Бывший гендиректор концерна "Автоматика" Андрей Моторко, которому суд смягчил меру пресечения, дал признательные показания и частично признал вину в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:45

2024-07-22T14:45

2024-07-22T15:12

происшествия

россия

китай

александр нестеров

московский городской суд

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ростех

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывший гендиректор концерна "Автоматика" Андрей Моторко, которому суд смягчил меру пресечения, дал признательные показания и частично признал вину в мошенничестве, сообщил РИА Новости информированный источник.Ранее в понедельник Мосгорсуд изменил Моторко меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест по ходатайству следователя, заявленному в связи с "изменившимися обстоятельствами". По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) он находился в СИЗО более года."Моторко дал признательные показания, частично признал вину в мошенничестве в особо крупном размере", - рассказал собеседник агентства.Источник добавил, что в мае Моторко предъявили обвинение в окончательной форме, однако сейчас идёт доследование.В рамках этого дела также был арестован начальник НИО-3 "Автоматики" Александр Нестеров, он остается в СИЗО.Как сообщал "Коммерсант", Моторко вменяется афера с закупленными в Китае антенными системами для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте, выдав которые за собственную разработку, "Автоматика" в качестве компенсации части затрат незаконно получила от Минпромторга субсидию в 300 миллионов рублей.Концерн "Автоматика", с 2014 года входящий в "Ростех", занимается разработкой и производством систем и комплексов для защиты информации, технических средств связи, криптографической защитой информации, комплексов автоматизированного управления, создает средства противодействия беспилотникам военного, гражданского и двойного назначения.В "Автоматику" входит 20 дочерних организаций. Научные центры и предприятия холдинга "Автоматики" выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Концерн является центром компетенции по вопросам кибербезопасности.

https://ria.ru/20240701/laletina-1956672287.html

https://ria.ru/20240722/sud-1961175496.html

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происшествия, россия, китай, александр нестеров, московский городской суд, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех