https://ria.ru/20240722/moskva-1961260080.html

В Москве заключены 22 из 28 российских офсетов

В Москве заключены 22 из 28 российских офсетов - РИА Новости, 22.07.2024

В Москве заключены 22 из 28 российских офсетов

В Москве подписан 22-й офсетный контракт; совокупный объем закупки по таким соглашениям приблизился к 413 миллиардам рублей, сообщил в своем телеграм-канале мэр РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:45

2024-07-22T16:45

2024-07-22T16:45

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сергей собянин

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936484384_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_87586d0c2b9fd15c78cb67fbc6648676.jpg

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости.В Москве подписан 22-й офсетный контракт; совокупный объем закупки по таким соглашениям приблизился к 413 миллиардам рублей, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, в Москве появится порядка семь тысяч новых рабочих мест."Москва первой в России начала применять механизм офсетного контракта. Это позволяет городу гарантированно получать важную продукцию отечественного производства. А инвесторам — строить или модернизировать свои предприятия", - написал градоначальник.В рамках последних подписанных офсетов планируется в течение двух лет локализовать в столице производство компактных коммунальных машин. Кроме того, в Оренбургской области начнут выращивать луковицы тюльпанов, чтобы решить проблему импорта. Москва, в свою очередь, закупит порядка 104,8 миллиона луковиц в течение 10 лет.По восьми офсетам инвесторы уже начали поставлять продукцию. К примеру, в столичные медучреждения поступают препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний, обезболивающие препараты, медицинские изделия. В молочно-раздаточные пункты — молоко, соки, фруктовые и овощные пюре и детские каши.Кроме того, налажены поставки специального белья в столичные соцучреждения."В начале 2023 года мы локализовали производство на территории ОЭЗ "Технополис Москва" и подписали с городом офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья в социальные учреждения. Большим преимуществом является то, что Индустриальный парк "Руднево" прежде всего ориентирован на производственную деятельность, территория имеет необходимые инженерные сети, энергоносители, производственные, складские и офисные помещения, что позволяет сразу запустить производство, не отрываясь на поиски подходящего помещения или оборудования. Кроме того, такие соглашения как офсетный контракт обеспечивают гарантированный сбыт товаров и локализацию производства", – отметил генеральный директор ООО "ВИП КАМИЛЛА" Учар Осман, слова которого привели в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

https://ria.ru/20240721/ofset-1961019806.html

https://ria.ru/20240719/proizvoditeli-1960650363.html

https://ria.ru/20240719/kursy-1960696167.html

москва

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, оренбургская область