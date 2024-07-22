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В Москве заключены 22 из 28 российских офсетов - РИА Новости, 22.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:45 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/moskva-1961260080.html
В Москве заключены 22 из 28 российских офсетов
В Москве заключены 22 из 28 российских офсетов - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве заключены 22 из 28 российских офсетов
В Москве подписан 22-й офсетный контракт; совокупный объем закупки по таким соглашениям приблизился к 413 миллиардам рублей, сообщил в своем телеграм-канале мэр РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:45
2024-07-22T16:45
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
сергей собянин
оренбургская область
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости.В Москве подписан 22-й офсетный контракт; совокупный объем закупки по таким соглашениям приблизился к 413 миллиардам рублей, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, в Москве появится порядка семь тысяч новых рабочих мест."Москва первой в России начала применять механизм офсетного контракта. Это позволяет городу гарантированно получать важную продукцию отечественного производства. А инвесторам — строить или модернизировать свои предприятия", - написал градоначальник.В рамках последних подписанных офсетов планируется в течение двух лет локализовать в столице производство компактных коммунальных машин. Кроме того, в Оренбургской области начнут выращивать луковицы тюльпанов, чтобы решить проблему импорта. Москва, в свою очередь, закупит порядка 104,8 миллиона луковиц в течение 10 лет.По восьми офсетам инвесторы уже начали поставлять продукцию. К примеру, в столичные медучреждения поступают препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний, обезболивающие препараты, медицинские изделия. В молочно-раздаточные пункты — молоко, соки, фруктовые и овощные пюре и детские каши.Кроме того, налажены поставки специального белья в столичные соцучреждения."В начале 2023 года мы локализовали производство на территории ОЭЗ "Технополис Москва" и подписали с городом офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья в социальные учреждения. Большим преимуществом является то, что Индустриальный парк "Руднево" прежде всего ориентирован на производственную деятельность, территория имеет необходимые инженерные сети, энергоносители, производственные, складские и офисные помещения, что позволяет сразу запустить производство, не отрываясь на поиски подходящего помещения или оборудования. Кроме того, такие соглашения как офсетный контракт обеспечивают гарантированный сбыт товаров и локализацию производства", – отметил генеральный директор ООО "ВИП КАМИЛЛА" Учар Осман, слова которого привели в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.
https://ria.ru/20240721/ofset-1961019806.html
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москва
оренбургская область
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москва, сергей собянин, оренбургская область
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Сергей Собянин, Оренбургская область

В Москве заключены 22 из 28 российских офсетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости.В Москве подписан 22-й офсетный контракт; совокупный объем закупки по таким соглашениям приблизился к 413 миллиардам рублей, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в Москве появится порядка семь тысяч новых рабочих мест.
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"Москва первой в России начала применять механизм офсетного контракта. Это позволяет городу гарантированно получать важную продукцию отечественного производства. А инвесторам — строить или модернизировать свои предприятия", - написал градоначальник.
В рамках последних подписанных офсетов планируется в течение двух лет локализовать в столице производство компактных коммунальных машин. Кроме того, в Оренбургской области начнут выращивать луковицы тюльпанов, чтобы решить проблему импорта. Москва, в свою очередь, закупит порядка 104,8 миллиона луковиц в течение 10 лет.
По восьми офсетам инвесторы уже начали поставлять продукцию. К примеру, в столичные медучреждения поступают препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний, обезболивающие препараты, медицинские изделия. В молочно-раздаточные пункты — молоко, соки, фруктовые и овощные пюре и детские каши.
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Кроме того, налажены поставки специального белья в столичные соцучреждения.
"В начале 2023 года мы локализовали производство на территории ОЭЗ "Технополис Москва" и подписали с городом офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья в социальные учреждения. Большим преимуществом является то, что Индустриальный парк "Руднево" прежде всего ориентирован на производственную деятельность, территория имеет необходимые инженерные сети, энергоносители, производственные, складские и офисные помещения, что позволяет сразу запустить производство, не отрываясь на поиски подходящего помещения или оборудования. Кроме того, такие соглашения как офсетный контракт обеспечивают гарантированный сбыт товаров и локализацию производства", – отметил генеральный директор ООО "ВИП КАМИЛЛА" Учар Осман, слова которого привели в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваСергей СобянинОренбургская область
 
 
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