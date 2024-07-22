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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами - РИА Новости, 22.07.2024
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13:32 22.07.2024 (обновлено: 13:33 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/moskva-1961206978.html
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами - РИА Новости, 22.07.2024
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами
Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду в понедельник в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:32
2024-07-22T13:33
общество
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
экология в россии
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду в понедельник в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам Метеобюро, в Москве 22.07.2024 ожидается дождь с выпадением осадков до 25 миллиметров, гроза, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призывают водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных обгонов и перестроений, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Экология в России
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами

МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду в понедельник в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
«
"По прогнозам Метеобюро, в Москве 22.07.2024 ожидается дождь с выпадением осадков до 25 миллиметров, гроза, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных обгонов и перестроений, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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