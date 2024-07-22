https://ria.ru/20240722/moskva-1961206978.html

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами - РИА Новости, 22.07.2024

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дожде с грозами

Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду в понедельник в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:32

2024-07-22T13:32

2024-07-22T13:33

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

экология в россии

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре до 15 метров в секунду в понедельник в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам Метеобюро, в Москве 22.07.2024 ожидается дождь с выпадением осадков до 25 миллиметров, гроза, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призывают водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных обгонов и перестроений, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии