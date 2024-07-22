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В Москве мигрант ударил ножом девушку - РИА Новости, 22.07.2024
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13:00 22.07.2024 (обновлено: 13:12 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/moskva-1961194951.html
В Москве мигрант ударил ножом девушку
В Москве мигрант ударил ножом девушку - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве мигрант ударил ножом девушку
Гражданин Киргизии ударил ножом девушку возле торгового центра на юго-западе Москвы из-за внезапно возникшей неприязни, потерпевшая госпитализирована, заведено... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:00
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происшествия
киргизия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гражданин Киргизии ударил ножом девушку возле торгового центра на юго-западе Москвы из-за внезапно возникшей неприязни, потерпевшая госпитализирована, заведено дело, сообщается в Telegram-канале столичного СК. По данным следствия, 22 июля гражданин Киргизии 2001 года рождения, находясь возле торгового центра на юго-западе Москвы, на почве "внезапно возникших личных неприязненных отношений" нанес не менее трех ударов ножом в область туловища девушки. Потерпевшая была госпитализирована. Подозреваемый задержан. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "покушение на убийство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240722/moskva-1961173481.html
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Гражданин Киргизии несколько раз ударил ножом девушку возле ТЦ в Москве
Гражданин Киргизии несколько раз ударил ножом девушку возле ТЦ в Москве после ссоры, сообщил столичный СК. Потерпевшая в больнице, подозреваемый задержан. Заведено дело о покушении на убийство.
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происшествия, киргизия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киргизия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мигрант ударил ножом девушку

Гражданин Киргизии ударил ножом девушку возле торгового центра в Москве

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гражданин Киргизии ударил ножом девушку возле торгового центра на юго-западе Москвы из-за внезапно возникшей неприязни, потерпевшая госпитализирована, заведено дело, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
По данным следствия, 22 июля гражданин Киргизии 2001 года рождения, находясь возле торгового центра на юго-западе Москвы, на почве "внезапно возникших личных неприязненных отношений" нанес не менее трех ударов ножом в область туловища девушки. Потерпевшая была госпитализирована.
Подозреваемый задержан. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "покушение на убийство", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКиргизияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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