https://ria.ru/20240722/moskva-1961194951.html

В Москве мигрант ударил ножом девушку

В Москве мигрант ударил ножом девушку - РИА Новости, 22.07.2024

В Москве мигрант ударил ножом девушку

Гражданин Киргизии ударил ножом девушку возле торгового центра на юго-западе Москвы из-за внезапно возникшей неприязни, потерпевшая госпитализирована, заведено... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:00

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происшествия

киргизия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гражданин Киргизии ударил ножом девушку возле торгового центра на юго-западе Москвы из-за внезапно возникшей неприязни, потерпевшая госпитализирована, заведено дело, сообщается в Telegram-канале столичного СК. По данным следствия, 22 июля гражданин Киргизии 2001 года рождения, находясь возле торгового центра на юго-западе Москвы, на почве "внезапно возникших личных неприязненных отношений" нанес не менее трех ударов ножом в область туловища девушки. Потерпевшая была госпитализирована. Подозреваемый задержан. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "покушение на убийство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240722/moskva-1961173481.html

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Гражданин Киргизии несколько раз ударил ножом девушку возле ТЦ в Москве Гражданин Киргизии несколько раз ударил ножом девушку возле ТЦ в Москве после ссоры, сообщил столичный СК. Потерпевшая в больнице, подозреваемый задержан. Заведено дело о покушении на убийство. 2024-07-22T13:00 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киргизия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)