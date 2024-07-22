https://ria.ru/20240722/moskva-1961181202.html

Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за погоды

Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за погоды - РИА Новости, 22.07.2024

Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за погоды

Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя и ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:25

2024-07-22T12:25

2024-07-22T12:25

москва

погода

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя и ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В городе местами идет дождь — рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время непогоды нужно соблюдать аккуратность за рулем: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения. Не стоит оставлять автомобиль и стоять вблизи деревьев и шатких конструкций.

https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода