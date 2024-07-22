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Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за погоды - РИА Новости, 22.07.2024
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12:25 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/moskva-1961181202.html
Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за погоды
Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за погоды - РИА Новости, 22.07.2024
Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за погоды
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя и ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:25
2024-07-22T12:25
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя и ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В городе местами идет дождь — рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время непогоды нужно соблюдать аккуратность за рулем: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения. Не стоит оставлять автомобиль и стоять вблизи деревьев и шатких конструкций.
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Москва, Погода
Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за погоды

Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за дождя и ветра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя и ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В городе местами идет дождь — рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время непогоды нужно соблюдать аккуратность за рулем: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения. Не стоит оставлять автомобиль и стоять вблизи деревьев и шатких конструкций.
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