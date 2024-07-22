https://ria.ru/20240722/moskva-1961181202.html
Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за погоды
Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за погоды - РИА Новости, 22.07.2024
Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за погоды
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя и ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:25
2024-07-22T12:25
2024-07-22T12:25
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя и ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В городе местами идет дождь — рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время непогоды нужно соблюдать аккуратность за рулем: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения. Не стоит оставлять автомобиль и стоять вблизи деревьев и шатких конструкций.
https://ria.ru/20240403/transport-1937670079.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за погоды
Москвичам посоветовали пересесть в метро из-за дождя и ветра
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя и ветра до 15 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В городе местами идет дождь — рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве
ожидаются сильный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время непогоды нужно соблюдать аккуратность за рулем: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения. Не стоит оставлять автомобиль и стоять вблизи деревьев и шатких конструкций.