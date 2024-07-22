https://ria.ru/20240722/moskva-1961173644.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 22.07.2024
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:08
2024-07-22T12:08
2024-07-22T12:09
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник. "В ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами гроза. В отдельных районах города дождь уже идет", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html
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москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Власти Москвы предупредили жителей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник