https://ria.ru/20240722/moskva-1961173644.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 22.07.2024

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:08

2024-07-22T12:08

2024-07-22T12:09

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник. "В ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами гроза. В отдельных районах города дождь уже идет", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html

москва

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москва, комплекс городского хозяйства москвы