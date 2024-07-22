https://ria.ru/20240722/moskva-1961173481.html

В Москве мужчина на электросамокате наехал на ребенка и его няню

В Москве мужчина на электросамокате наехал на ребенка и его няню - РИА Новости, 22.07.2024

В Москве мужчина на электросамокате наехал на ребенка и его няню

Гражданин Узбекистана наехал на электросамокате на ребенка и его няню на юго-западе Москвы, потерпевшие доставлены в больницу с множественными травмами,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:08

2024-07-22T12:08

2024-07-22T12:25

происшествия

узбекистан

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гражданин Узбекистана наехал на электросамокате на ребенка и его няню на юго-западе Москвы, потерпевшие доставлены в больницу с множественными травмами, возбуждено дело, сообщается в Telegram-канале столичного СК. Следствием установлено, что в вечернее время 20 июля фигурант на электросамокате наехал на девочку и ее няню на улице Адмирала Лазарева в Москве. Потерпевшие госпитализированы с множественными телесными повреждениями. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)", - говорится в сообщении. Следователи установили личность злоумышленника, им оказался 25-летний гражданин Узбекистана. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу.

https://ria.ru/20240417/elektrosamokat-1940641347.html

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происшествия, узбекистан, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)