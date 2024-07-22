Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина на электросамокате наехал на ребенка и его няню - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 22.07.2024 (обновлено: 12:25 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/moskva-1961173481.html
В Москве мужчина на электросамокате наехал на ребенка и его няню
В Москве мужчина на электросамокате наехал на ребенка и его няню - РИА Новости, 22.07.2024
В Москве мужчина на электросамокате наехал на ребенка и его няню
Гражданин Узбекистана наехал на электросамокате на ребенка и его няню на юго-западе Москвы, потерпевшие доставлены в больницу с множественными травмами,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:08
2024-07-22T12:25
происшествия
узбекистан
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гражданин Узбекистана наехал на электросамокате на ребенка и его няню на юго-западе Москвы, потерпевшие доставлены в больницу с множественными травмами, возбуждено дело, сообщается в Telegram-канале столичного СК. Следствием установлено, что в вечернее время 20 июля фигурант на электросамокате наехал на девочку и ее няню на улице Адмирала Лазарева в Москве. Потерпевшие госпитализированы с множественными телесными повреждениями. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)", - говорится в сообщении. Следователи установили личность злоумышленника, им оказался 25-летний гражданин Узбекистана. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу.
https://ria.ru/20240417/elektrosamokat-1940641347.html
узбекистан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, узбекистан, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Узбекистан, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина на электросамокате наехал на ребенка и его няню

На юго-западе Москвы приезжий из Узбекистана наехал на самокате на ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гражданин Узбекистана наехал на электросамокате на ребенка и его няню на юго-западе Москвы, потерпевшие доставлены в больницу с множественными травмами, возбуждено дело, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
Следствием установлено, что в вечернее время 20 июля фигурант на электросамокате наехал на девочку и ее няню на улице Адмирала Лазарева в Москве. Потерпевшие госпитализированы с множественными телесными повреждениями.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)", - говорится в сообщении.
Следователи установили личность злоумышленника, им оказался 25-летний гражданин Узбекистана. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу.
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В Москве автомобиль сбил самокатчика
17 апреля, 18:52
 
ПроисшествияУзбекистанМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала