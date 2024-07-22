https://ria.ru/20240722/moshennichestvo-1961251818.html

В Приангарье мэра района подозревают в мошенничестве

В Приангарье мэра района подозревают в мошенничестве - РИА Новости, 22.07.2024

В Приангарье мэра района подозревают в мошенничестве

Мэр Баяндаевского района Приангарья подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, заведено уголовное дело, сообщает следственное... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:55

2024-07-22T15:55

2024-07-22T15:55

происшествия

россия

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_97aa777c406e35706b87f58657a69c79.jpg

ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Мэр Баяндаевского района Приангарья подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области. По версии следствия, мэр Баяндаевского района в Иркутской области с сентября 2022 года по февраль 2023 года фиктивно трудоустроил в отдел строительства и ЖКХ районной администрации свою знакомую. Женщина в мэрии не работала, но получила заработную плату в общей сумме более 170 тысяч рублей. "Возбуждено уголовное дело в отношении мэра Баяндаевского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся следственные действия.

https://ria.ru/20240703/zaderzhanie-1957140519.html

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, иркутская область