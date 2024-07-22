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В Приангарье мэра района подозревают в мошенничестве - РИА Новости, 22.07.2024
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15:55 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/moshennichestvo-1961251818.html
В Приангарье мэра района подозревают в мошенничестве
В Приангарье мэра района подозревают в мошенничестве - РИА Новости, 22.07.2024
В Приангарье мэра района подозревают в мошенничестве
Мэр Баяндаевского района Приангарья подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, заведено уголовное дело, сообщает следственное... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:55
2024-07-22T15:55
происшествия
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иркутская область
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ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Мэр Баяндаевского района Приангарья подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области. По версии следствия, мэр Баяндаевского района в Иркутской области с сентября 2022 года по февраль 2023 года фиктивно трудоустроил в отдел строительства и ЖКХ районной администрации свою знакомую. Женщина в мэрии не работала, но получила заработную плату в общей сумме более 170 тысяч рублей. "Возбуждено уголовное дело в отношении мэра Баяндаевского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся следственные действия.
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происшествия, россия, иркутская область
Происшествия, Россия, Иркутская область
В Приангарье мэра района подозревают в мошенничестве

Мэра Баяндаевского района Приангарья подозревают в мошенничестве

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Мэр Баяндаевского района Приангарья подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области.
По версии следствия, мэр Баяндаевского района в Иркутской области с сентября 2022 года по февраль 2023 года фиктивно трудоустроил в отдел строительства и ЖКХ районной администрации свою знакомую. Женщина в мэрии не работала, но получила заработную плату в общей сумме более 170 тысяч рублей.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении мэра Баяндаевского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Андрей Воронов в суде - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова
3 июля, 15:48
 
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