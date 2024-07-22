https://ria.ru/20240722/moldovagaz-1961262508.html

"Молдовагаз" в августе закупит газ у Energocom

"Молдовагаз" в августе закупит газ у Energocom - РИА Новости, 22.07.2024

"Молдовагаз" в августе закупит газ у Energocom

В Молдавии компания "Молдовагаз" продолжит закупку природного газа посредством торговой площадки BRM East Energy, по итогам аукциона на которой поставщиком газа РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:31

2024-07-22T16:31

2024-07-22T16:31

экономика

молдавия

кишинев

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 22 июл – РИА Новости. В Молдавии компания "Молдовагаз" продолжит закупку природного газа посредством торговой площадки BRM East Energy, по итогам аукциона на которой поставщиком газа для предприятия станет Energocom, объем топлива составит 16,5 миллиона кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия. С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. "Согласно итогам прошедшего 19 июля аукциона, поставщиком газа для АО "Молдовагаз" в августе 2024 является АО Energocom. Контракт между сторонами предусматривает объем природного газа в размере 175 560 МВтч, что эквивалентно примерно 16,5 миллиона кубометров", - говорится в пресс-релизе компании. Цена на поставки будет установлена 31 июля, в соответствии с ценовой формулой, привязанной к индексу TTF front month. Точная цена будет опубликована 1 августа. В июле закупочная цена на газ составила 366,34 евро за тысячу кубометров (без НДС).

https://ria.ru/20240722/reshenie-1961239219.html

https://ria.ru/20240703/gas-1957233739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, молдавия, кишинев, молдовагаз, газпром