https://ria.ru/20240722/moldavija-1961189322.html

Оппозиция в Молдавии обвинила власти в уничтожении винодельческой отрасли

Оппозиция в Молдавии обвинила власти в уничтожении винодельческой отрасли - РИА Новости, 22.07.2024

Оппозиция в Молдавии обвинила власти в уничтожении винодельческой отрасли

Активисты и сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" пикетировали в понедельник утром здание правительства, обвинив власти республики в уничтожении... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:43

2024-07-22T12:43

2024-07-22T12:43

молдавия

восток

россия

майя санду

евросоюз

снг

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897393643_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_8f76a1689238b453fc98f50efcc19c90.jpg

КИШИНЕВ, 22 июл – РИА Новости. Активисты и сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" пикетировали в понедельник утром здание правительства, обвинив власти республики в уничтожении винодельческой отрасли, сообщил в своем Telegram-канале один из лидеров политсилы Юрий Витнянский. Ранее вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявлял, что республика входит в первую двадцатку государств-производителей вина. Винодельческая промышленность представляет собой одну из ключевых отраслей республики, молдавские вина импортируются более чем в 70 стран. По данным Международной организации виноградарства и виноделия, производство вина в Молдавии в 2023 году сократилось на 10%, до 126 миллионов литров. "Власть устроила геноцид молдавских производителей. В ЕС наши вина не ждут. Мы выступили с протестом у стен правительства. В последние годы молдавские виноградники подвергались массовому уничтожению. Это делалось и при поддержке Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС). Европейский рынок перенасыщен своим вином, а поставки на Восток значительно сокращаются. За последние годы экспорт молдавского вина в Российскую Федерацию сократился в шесть раз. Причина заключается в нежелании властей сотрудничать с Россией и другими странами СНГ", - отметил Витнянский. Он подчеркнул, что в отличие от ЕС поставки молдавских производителей вина готовы принимать в полном объеме в ЕАЭС и СНГ. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240719/gutsul-1960729162.html

https://ria.ru/20240529/shor-1949101792.html

молдавия

восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, восток, россия, майя санду, евросоюз, снг, евразийский экономический союз