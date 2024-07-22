Оппозиция в Молдавии обвинила власти в уничтожении винодельческой отрасли
Партия "Победа" обвинила власти в уничтожении винодельческой отрасли в Молдавии
Сбор урожая. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 июл – РИА Новости. Активисты и сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" пикетировали в понедельник утром здание правительства, обвинив власти республики в уничтожении винодельческой отрасли, сообщил в своем Telegram-канале один из лидеров политсилы Юрий Витнянский.
Ранее вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявлял, что республика входит в первую двадцатку государств-производителей вина. Винодельческая промышленность представляет собой одну из ключевых отраслей республики, молдавские вина импортируются более чем в 70 стран. По данным Международной организации виноградарства и виноделия, производство вина в Молдавии в 2023 году сократилось на 10%, до 126 миллионов литров.
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"Власть устроила геноцид молдавских производителей. В ЕС наши вина не ждут. Мы выступили с протестом у стен правительства. В последние годы молдавские виноградники подвергались массовому уничтожению. Это делалось и при поддержке Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС). Европейский рынок перенасыщен своим вином, а поставки на Восток значительно сокращаются. За последние годы экспорт молдавского вина в Российскую Федерацию сократился в шесть раз. Причина заключается в нежелании властей сотрудничать с Россией и другими странами СНГ", - отметил Витнянский.
Он подчеркнул, что в отличие от ЕС поставки молдавских производителей вина готовы принимать в полном объеме в ЕАЭС и СНГ.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.