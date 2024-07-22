https://ria.ru/20240722/minoborony-1961321205.html

Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024

Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО около 18.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T20:06

2024-07-22T20:06

2024-07-22T20:14

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО около 18.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать второго июля 2024 года около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область

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Наталья Макарова

россия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина