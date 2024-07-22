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Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 22.07.2024
Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО около 18.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:06
2024-07-22T20:06
2024-07-22T20:14
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО около 18.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать второго июля 2024 года около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
Минобороны: средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 2 украинских дрона