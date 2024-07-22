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Российская ПВО за сутки сбила 80 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 22.07.2024 (обновлено: 13:38 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/minoborony-1961206786.html
Российская ПВО за сутки сбила 80 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 80 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.07.2024
Российская ПВО за сутки сбила 80 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотника, три ракеты ATACMS и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:32
2024-07-22T13:38
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотника, три ракеты ATACMS и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 над территорией Российской Федерации", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живую силу и технику ВСУ в 113 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28 118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 629 танков и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 941 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 80 украинских беспилотников

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 80 беспилотников над территорией России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотника, три ракеты ATACMS и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 над территорией Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живую силу и технику ВСУ в 113 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28 118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 629 танков и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 941 единица специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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