https://ria.ru/20240722/minoborony-1961206786.html

Российская ПВО за сутки сбила 80 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 80 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.07.2024

Российская ПВО за сутки сбила 80 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотника, три ракеты ATACMS и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:32

2024-07-22T13:32

2024-07-22T13:38

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 163 украинских беспилотника, три ракеты ATACMS и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 над территорией Российской Федерации", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живую силу и технику ВСУ в 113 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 28 118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 629 танков и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 941 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)