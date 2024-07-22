https://ria.ru/20240722/minoborony-1961203277.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции

Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 22.07.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили две контратаки, противник потерял более... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:30

2024-07-22T13:30

2024-07-22T13:40

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили две контратаки, противник потерял более 520 солдат и танк Leopard, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка отразила две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и девять автомобилей", - добавили в МО РФ.Отмечается, что ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица L-119 производства Великобритании и пушка МТ-12 "Рапира". Также уничтожены три склада с боеприпасами ВСУ.

https://ria.ru/20240722/minoborony-1961203675.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

луганская народная республика

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)