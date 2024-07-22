https://ria.ru/20240722/minoborony-1961203277.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции
Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 22.07.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили две контратаки, противник потерял более... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:30
2024-07-22T13:30
2024-07-22T13:40
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отразили две контратаки, противник потерял более 520 солдат и танк Leopard, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка отразила две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и девять автомобилей", - добавили в МО РФ.Отмечается, что ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица М198 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица L-119 производства Великобритании и пушка МТ-12 "Рапира". Также уничтожены три склада с боеприпасами ВСУ.
https://ria.ru/20240722/minoborony-1961203675.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" заняла более выгодные позиции
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 520 военных в зоне ответственности "Запада"